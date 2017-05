Börse Frankfurt-Aktienkurs Safran-Aktie:

79,55 EUR +0,33% (31.05.2017, 10:46)



Euronext Paris-Aktienkurs Safran-Aktie:

79,62 EUR +0,59% (31.05.2017, 10:25)



ISIN Safran-Aktie:

FR0000073272



WKN Safran-Aktie:

924781



Ticker-Symbol Safran-Aktie:

SEJ1



Kurzprofil Safran:



Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) (Hauptsitz: Paris) ist weltweit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit tätig. Im größten Segment Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Safran Motoren und Antriebssysteme für zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, Trägerraketen und Satelliten. Großaktionär der Safran S.A. ist der französische Staat. (31.05.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Safran-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Zulieferers für die Luft- und Raumfahrtindustrie Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) von 77,00 Euro auf 80,00 Euro.Das Unternehmen habe wie erwartet die Konditionen der Übernahmeofferte für Zodiac nach dessen Gewinnwarnung sowohl in der Höhe als auch in der Struktur angepasst. Es biete jetzt allen Zodiac-Aktionären (bisher: nur den Streubesitz-Aktionären) 25,00 (bisher: 29,47) Euro je Aktie in bar (maximaler Mittelabfluss: 7,31 Mrd. Euro). Daneben könnten Zodiac-Aktionäre (maximal 31,4% des Zodiac-Aktienkapitals) ihre Aktien in Safran-Aktien (1:0,300 bis 0,332; bisher: 1:0,485) tauschen (impliziert: 26,7 bis 29,5 Mio. neue Safran-Aktien; aktuelles Safran-Aktienkapital: 517 Mio. Stück). Jedoch würden sie keine "Standard"-Safran-Aktien erhalten, sondern Aktien, die drei Jahre lang nicht übertragbar seien (drei Jahre nach Vollzug der Transaktion erfolge automatisch die Umwandlung in "Standard"-Safran-Aktien).Die Ausschüttung der 2,3 Mrd. Euro an die Safran-Aktionäre solle jetzt nicht mehr per Sonderdividende (5,50 Euro je Aktie), sondern per Aktienrückkaufprogramm erfolgen (entspreche ca. 29 Mio. Safran-Aktien). Die Einmalaufwendungen sehe Safran jetzt bei 215 (bisher: 150) Mio. Euro. Die Schätzung für die Kostensynergien bleibe weiterhin bei ca. 200 Mio. Euro. Jedoch werde die Transaktion erst in drei bis vier (bisher: in drei) Jahren das ROCE-Ziel erreichen. Der Transaktionswert von 8,7 (bisher: 9,7) bewerte Zodioc mit einem EV/EBITDA 2017/18e von 11 (inklusive Synergien), was der Analyst für angemessen erachte. Er halte die Zodiac-Übernahme weiterhin für strategisch sinnvoll (Verbreiterung der Produktpalette, Stärkung der Marktposition).Börsenplätze Safran-Aktie: