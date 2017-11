Ausblick für den heutigen Handelstag:



Der S&P 500 notiere im Bereich der 2.621/2.625 Punkte und damit leicht über dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.



Die Bullen könnten zunächst versuchen, den Index über die 2.625 Punkte-Marke zu etablieren. Damit hätte der S&P 500 dann die Möglichkeit, die 2.627 und dann die 2.631 bzw. die 2.635 Punkte zu erreichen. Gehe es heute über die 2.635 Punkte, so wären die 2.638, die 2.641 und die 2.645 Punkte die nächsten Anlaufziele.



Könne sich der S&P 500 heute nicht über der 2.625 Punkte-Marke etablieren, wäre mit Abgaben zu rechnen, die zunächst an die 2.622 bzw. 2.620 Punkte gehen könnten. Unter der 2.620 Punkte-Marke kämen dann die 2.617 bzw. die 2.615 und dann die 2.613 bzw. die 2.609 Punkte als Anlaufziele infrage.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim S&P 500 seien heute bei 2.625/28 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 2.632/35 als auch bei 2.638/42 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 2.618/15 als auch bei 2.609/04 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 2.595/92 als auch bei 2.588/85 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. 2.632 (2.636) bis 2.615 (2.609) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (30.11.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 notierte gestern Morgen im Bereich der 2.627/2.623 Punkte, so die Experten von "day-trading-live.de".Der Index habe sich bis zum Nachmittag an die 2.630 Punkte schieben können. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag sei es dynamisch bis an die 2.634 Punkte gegangen. Von hier hätten dann Gewinnmitnahmen eingesetzt, die einen dynamischen Charakter gehabt hätten. Der Index sei bis an die 2.620 Punkte gefallen. Erst hier sei die Stabilisierung und die leichte Erholung gelungen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der Index mit dem Überschreiten der 2.631Punkte weiter bis an die 2.635 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei erreicht worden, das Setup habe damit gut gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 2.622 Punkte ebenfalls an das nächste Anlaufziel bei 2.620 Punkten gegangen. Damit habe das Setup gestern gut gepasst.TH: 2.634,62 (Vortag: 2.627,34)/ TT: 2.620,03 (Vortag: 2.600,74)/ Range: 14,59 Pkte (Vortag: 26,60 Pkte)Der S&P 500 habe sich mittlerweile verbindlich über der EMA20 etablieren können. Er habe sich im Daily über die OK seines Kanals schieben können, der in den vergangenen Tagen ein Deckel sei. Diesen habe er bullisch getriggert. Damit sei der Weg nach Norden frei. Rücksetzer bis in den Bereich der 2.605/2.595 Punkte seien problemlos.