Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die "Hausse nährt die Hausse!". Eigentlich wären an dieser Stelle jetzt fünf Euro ins (Börsen-)Phrasenschwein fällig, doch am Beispiel des S&P 500® (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) lässt sich diese Uralterkenntnis wieder einmal lehrbuchmäßig festmachen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich hätten die amerikanischen Standardwerte ihr Allzeithoch mittlerweile auf 2.635 Punkte ausbauen können. Im Jahresverlauf hätten die Analysten an dieser Stelle oftmals die geringen Schwankungsbreiten bzw. Tagesveränderungen thematisiert. Interessanterweise habe der S&P 500® vorgestern den nachhaltigen Sprung über die Marke von 2.600 Punkten mit einem Kurssprung um 1% vollzogen. Es sei erst der neunte Handelstag des Jahres gewesen, der eine betragsmäßige Veränderung um mehr als 1% gebracht habe. Der MACD habe jüngst sogar nochmals ein schönes Einstiegssignal generiert, so dass Anleger unverändert am Ball bleiben sollten. Die steigende Trendlinie (akt. bei 2.639 Punkten), welche die Hochpunkte von Ende Dezember 2015 und März 2017 verbinde, definiere dabei die nächste Zielmarke.



Auf der Unterseite definiere das jüngste Aufwärtsgap (2.589 zu 2.585 Punkten) eine erste Haltezone. Für wesentlich wichtiger halten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt allerdings die Kreuzunterstützung aus dem Tief von Mitte November (2.557 Punkte) und dem steilen Haussetrend seit Februar 2016 (akt. bei 2.554 Punkten). (30.11.2017/ac/a/m)