Ausblick für den heutigen Handelstag:



Der S&P 500 notiere im Bereich der 2.452/53 Punkte und damit deutlich über dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen. Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 2.451 Punkte Marke zu etablieren. Gelinge dies, so könnten zunächst die 2.453, die 2.455 Punkte und dann die 2.459 Punkte erreichen. Sollte der Index bis hier hin laufen, so könnten sich hier Rücksetzer einstellen. Über der 2.459 Punkte könnte der Index dann die 2.462, die 2.464, die 2.467 und dann die 2.469 Punkte erreichen.



Könne sich der S&P 500 heute nicht über der 2.452 Punkte-Marke etablieren, wäre mit Abgaben zu rechnen, die zunächst bis 2.449 bzw. bis 2.447 Punkte gehen könnten. Bereits in diesem Bereich könnten sich Erholungen einstellen. Würden diese nicht gelingen, so wäre mit Abgaben zu rechnen, die bis 2.444, 2.442 und dann weiter bis 2.440 bzw. bis 2.438 Punkte gehen könnten. Unter der 2.438 Punkte-Marke wären dann die 2.436, die 2.432 und die 2.428 Punkte die nächsten relevanten Anlaufmarken.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim S&P 500 seien heute bei 2.451 als auch bei 2.459 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 2.461/64 als auch bei 2.468/71/73 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 2.449/44/42/40/36/32 als auch bei 2.428/24 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 2.420 als auch bei 2.418 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. 2.454 (2.459) bis 2.444 (2.440) Punkte sei die heute von ihnen erwartete Tagesrange. (30.08.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 notierte gestern Morgen im Bereich der 2.426/2.434, so die Experten von "day-trading-live.de".Der Index habe am Vormittag zunächst sein TT ausgebildet, um dann von hier aus, nach einer kurzen Konsolidierung, wieder zu steigen. Bis zur Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag habe sich der S&P 500 bereits über die 2.430 Punkte schieben können. Mit Aufnahme des Handels habe die Aufwärtsbewegung weiter an Dynamik gewonnen. Die 2.449 Punkte seien dann am Abend erreicht, aber nicht überschritten worden.Die Experten hatten in ihrem Setup auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 2.444, bei dynamischen Impulsen, auch mit einem Erreichen der 2.447/49 Punkte gerechnet. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei exakt getroffen worden, das Setup habe damit sehr gut gepasst. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 2.424 Punkte nicht ganz bis an die nächste Anlaufmarke bei 2.420 Punkten gegangen. Hier habe das Setup nicht perfekt gepasst.TH: 2.449,10 (Vortag: 2.450,08)/ TT: 2.421,36 (Vortag: 2.437,21)/ Range: 27,74 Pkte (Vortag: 12,87 Pkte)Der S&P 500 habe gestern einen eindrucksvollen Rebound abgebildet. Nach Ausbildung des Tiefs sei es dann wieder fast 28 Punkte nach Norden gegangen. Singulär betrachtet sei die Bewegung natürlich bullisch zu interpretieren. Der Index habe sich im Nachthandel erstmals wieder seit langer Zeit über die 20 Tages-Linie im Daily schieben können. Werde diese Linie (2.449/51 Punkte) heute verteidigt und morgen bestätigt, wäre das ein Hinweis, dass die ATH wieder in Reichweite seien. Sollte dies nicht abgebildet werden, würde dies als Fehlausbruch zu interpretieren sein. Aktuell seien die Bullen wieder im Vorteil.