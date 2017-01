XETRA-Aktienkurs SÜSS MicroTec-Aktie:

7,028 EUR -0,17% (05.01.2017, 09:11)



Tradegate-Aktienkurs SÜSS MicroTec-Aktie:

6,964 EUR -1,22% (05.01.2017, 09:07)



ISIN SÜSS MicroTec-Aktie:

DE000A1K0235



WKN SÜSS MicroTec-Aktie:

A1K023



Ticker-Symbol SÜSS Microtec-Aktie:

SMHN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SÜSS Microtec-Aktie:

SESMF



Kurzprofil SÜSS MicroTec AG:



Die SÜSS MicroTec AG (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker-Symbol: SMHN, NASDAQ OTC-Symbol: SESMF) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SÜSS MicroTec die Entwicklung von neuen Technologien wie 3D Integration und Nanoimprint Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS und LED Produktion voran. Weltweit sind mehr als 8.000 installierte Systeme von SÜSS MicroTec im Einsatz, unterstützt von einer globalen Infrastruktur für Applikationen und Service. Hauptsitz der SÜSS Gruppe ist in Garching bei München. (05.01.2017/ac/a/nw)







Garching bei München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Oxford Asset Management senkt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der SÜSS MicroTec AG wieder sichtbar:Der Leerverkäufer des Hedgefonds Oxford Asset Management setzen den Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Anlagenbauers für die Halbleiterindustrie SÜSS MicroTec AG (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker-Symbol: SMHN, NASDAQ OTC-Symbol: SESMF) fort.Der in Oxford, England, ansässige Hedgefonds Oxford Asset Management hat am 03.01.2017 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,69% auf 0,58% der SÜSS MicroTec AG-Aktien verringert.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der SÜSS MicroTec AG:0,58% Oxford Asset Management (03.01.2017)0,49% WorldQuant, LLC (28.07.2016)0,42% Citadel Advisors II LLC (11.08.2016)Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 2,51% der SÜSS MicroTec-Aktien.Börsenplätze SÜSS MicroTec-Aktie: