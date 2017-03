Euronext-Paris Aktienkurs SUEZ ENVIRONNEMENT-Aktie:

13,60 EUR -0,22% (09.03.2017, 15:27)



ISIN SUEZ ENVIRONNEMENT-Aktie:
FR0010613471

FR0010613471



WKN SUEZ ENVIRONNEMENT-Aktie:
A0Q418

A0Q418



Ticker-Symbol SUEZ ENVIRONNEMENT-Aktie:
SZ1

SZ1



Euronext-Paris Ticker-Symbol SUEZ ENVIRONNEMENT-Aktie:
SEV

SEV



Kurzprofil SUEZ ENVIRONNEMENT:



SUEZ ENVIRONNEMENT (ISIN: FR0010613471, WKN: A0Q418, Ticker-Symbol: SZ1, Euronext-Paris Ticker-Symbol: SEV) ist eine Unternehmensgruppe, die im Bereich Wasser- und Abfallbewirtschaftung international tätig ist. Die Division Wasserbewirtschaftung ist spezialisiert auf die Abwasserentsorgung, die Wasseraufbereitung für Industrieunternehmen, die Versorgung mit Trinkwasser, den Bau von Kläranlagen und Dämmen und die Grundwasserbewirtschaftung. Des Weiteren ist der Konzern im Entwurf, dem Bau und dem Betrieb von Kläranlagen, Entsalzungsanlagen und Trinkwasseraufbereitungsanlagen aktiv.



Im Bereich Abfallbewirtschaftung sammelt die Gesellschaft Hausmüll, organische und industrielle Abfälle (mit Ausnahme von radioaktiven Abfällen), sortiert diese und transportiert sie an Recyclinganlagen, Verbrennungsanlagen oder Deponien. Zusätzlich werden Papier, Kunststoff, Glas, Karton und Metalle eingesammelt, sortiert und recycelt, verbrannt oder gelagert.



Die Geschichte des Unternehmens begann bereits 1880 mit der Verwaltung der Wasserversorgung in Cannes. Nach der Fusion zwischen SUEZ und Gaz de France wurde SUEZ ENVIRONNEMENT im Juli 2008 von GDF SUEZ ausgegliedert und an die Börse gebracht. Hauptaktionär mit über 35% Anteil ist die GDF SUEZ. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist Paris, Frankreich. (09.03.2017/ac/a/a)



Essen (www.aktiencheck.de) - SUEZ ENVIRONNEMENT-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der SUEZ ENVIRONNEMENT-Aktie (ISIN: FR0010613471, WKN: A0Q418, Ticker-Symbol: SZ1, Euronext-Paris Ticker-Symbol: SEV).SUEZ habe bekannt gegeben, zusammen mit der kanadischen Pensionskasse Caisse de dépôt et placement du Québec ("CDPQ") die Wasseraktivitäten von General Electric (GE Water) für 3,2 Mrd. EUR in bar zu übernehmen. SUEZ werde dann seine Industriewasseraktivitäten (SUEZ Industrial Solutions) in die Gesellschaft einbringen, die Ausrüstung, Chemikalien und Dienstleistungen zur Wasseraufbereitung anbiete. Finanziert werden solle der Kauf durch eine Kapitalerhöhung (0,75 Mrd. EUR), zu der SUEZ bereits die Zusage seiner Großaktionäre (Engie halte 32%) besitze, Anleihen/ Hybridanleihen (1,7 Mrd. EUR) sowie 700 Mio. EUR in bar von CDPQ. Die Transaktion solle Mitte 2017 abgeschlossen sein.Gerüchte über ein Interesse von SUEZ an den seit längerem zum Verkauf stehenden Wasseraktivitäten von General Electric habe es bereits seit Ende Februar gegeben. Anfang März habe SUEZ dies bestätigt, womit die Übernahme nun keine Überraschung darstelle. Der Kaufpreis (12,5x 2016 EBITDA bzw. 10x 2016 EBITDA nach erwarteten Synergien) sei in Anbetracht der dadurch deutlich verbesserten Aussichten angemessen. Denn die bisherigen Industriewasseraktivitäten von SUEZ seien eher klein (Umsatz 2016: 0,6 Mrd. EUR), würden jedoch durch die Kombination mit GE Water (Umsatz 2 Mrd. EUR) deutlich aufgewertet, um am Wachstum des globalen Industriewasseraufbereitungsmarkts (SUEZ schätze das weltweite Volumen auf 95 Mrd. EUR und das jährliche Wachstum auf 5%) zu partizipieren.Auch der regionale Umsatzmix werde durch GE Water (bisher 50% USA) deutlich verbessert, so dass das neue Unternehmen dann 30% Umsatzanteil in Emerging Markts aufweise. Durch das Zusammengehen erwarte SUEZ nach fünf Jahren einen zusätzlichen EBITDA-Beitrag von 65 Mio. EUR sowie einen Umsatzanstieg um 200 Mio. EUR pro Jahr. Die Implementierungskosten sollten im ersten Jahr den Kostensynergien entsprechen. Die Übernahme solle bereits ab dem ersten Jahr positiv zum Ergebnis/Aktie und Free Cashflow beitragen. Durch die Hereinnahme eines strategischen Partners (CDPQ) habe der Kaufpreis reduziert und das Volumen der Kapitalerhöhung begrenzt werden können.Börsenplätze SUEZ ENVIRONNEMENT-Aktie:Xetra-Aktienkurs SUEZ ENVIRONNEMENT-Aktie:13,575 EUR +0,56% (09.03.2017, 09:46)