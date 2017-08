Wien (www.aktiencheck.de) - Das deutsche Generikaunternehmen STADA (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) war gestern einmal mehr deutlich im Plus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Stahlaktie Bluescope (ISIN: AU000000BSL0, WKN: 633434, Ticker-Symbol: BH5) sei um 22 Prozent eingebrochen. Das Unternehmen habe zwar eine annähernde Verdopplung des Nettogewinns gemeldet, habe aber mit dem Ausblick enttäuscht und zudem mit der Mitteilung verstimmt, dass wegen Kartellverdachts gegen Bluscope ermittelt werde.Einiges werde heute noch an Quartalsberichten erwartet. In Europa stünden BHP Biliton (ISIN: GB0000566504, WKN: 908101, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF), EMS-CHEMIE-Aktie (ISIN: CH0016440353, WKN: 593186, Ticker-Symbol: EMC1, SIX Swiss Ex: EMSN, Nasdaq OTC-Symbol: EMSHF), Vienna Insurance Group (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wien: VIG) und Flughafen Wien (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Nasdaq OTC-Symbol: FGWLF, Wien: FLU) auf der Agenda. In den USA seien es Intuit (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Ticker-Symbol: ITU), Medtronic (ISIN: IE00BTN1Y115, WKN: A14M2J, Ticker-Symbol: 2M6, NYSE Euronext Ticker-Symbol: MDT), Coty (ISIN: US2220702037, WKN: A1WY6X, Ticker-Symbol: CO3A) und Salesforce.com (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM). (22.08.2017/ac/a/m)