Kurzprofil STADA Arzneimittel AG:



Die STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz im hessischen Bad Vilbel. STADA setzt konsequent auf eine Mehrsäulenstrategie aus Generika und Markenprodukten (OTC) bei zunehmend internationaler Marktausrichtung. Der Konzern ist Deutschlands einziger unabhängiger Generika-Hersteller. STADA ist weltweit mit rund 50 Vertriebsgesellschaften in mehr als 30 Ländern vertreten. Markenprodukte wie Grippostad und Ladival zählen in Deutschland zu den meistverkauften ihrer Produktkategorie.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte STADA einen bereinigten Konzernumsatz von 2.167,2 Millionen Euro, ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 398 Millionen Euro und einen bereinigten Konzerngewinn von 177,3 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte STADA weltweit rund 10.900 Mitarbeiter. (09.08.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - STADA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmaunternehmens STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF).Die Q2-Zahlen seien im Rahmen der Analysten-Erwartungen ausgefallen. Auf berichteter Basis hätten sich Sondereffekte belastend ausgewirkt. Der Ausblick für 2017 sei bestätigt worden. Das Wertpapier sollte nach wie vor primär von dem Übernahmeprozess beeinflusst bleiben. Die Annahmefrist für das Angebot von Bain Capital und Cinven über 66,25 Euro je Aktie ende am 16.08. und sehe eine Mindestannahmeschwelle von 63% vor. Die Transaktionssicherheit habe sich unter den neuen Rahmenbedingungen erhöht. Trotzdem bestünden Risiken hinsichtlich eines erneuten Scheiterns. Die Finanzinvestoren sollten weder die Annahmefrist verlängern noch ein erneutes Angebot abgeben. Das Auftreten weiterer Bieter sei Kreisen zufolge unwahrscheinlich. Im Wesentlichen werde es auf die Hedgefonds ankommen, die mittlerweile rund die Hälfte der STADA-Aktien halten sollten. Der Analyst behalte seine Prognosen bei. Er werte das Angebot als sehr attraktiv und empfehle weiterhin, es anzunehmen.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die STADA-Aktie weiterhin mit "halten" eingestuft bei einem Kursziel in Höhe des Angebotspreises von 66,25 Euro. (Analyse vom 09.08.2017)Tradegate-Aktienkurs STADA-Aktie:64,678 EUR +0,26% (09.08.2017, 09:01)Xetra-Aktienkurs STADA-Aktie:64,60 EUR (08.08.2017)