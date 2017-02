Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das britische Unterhaus hat die Regierung von Theresa May beauftragt, ein Austrittsgesuch nach Artikel 50 des EU-Vertrages einzureichen, so Axel Schäfer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, und Norbert Spinrath, Europapolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Es ist offensichtlich, dass der Austritt des Landes praktisch jeden Lebensbereich der Briten und zahlreiche Lebensbereiche der EU-Bürgerinnen und Bürger berühren wird. Entsprechend umfangreich werden die Verhandlungen sein. Ein vollständiges Übereinkommen über den Austritt und ein daran anschließendes Handelsabkommen Großbritanniens mit der EU wird innerhalb von zwei Jahren nicht erreichbar sein. Umso wichtiger ist es, dass die Verhandlungen nun zeitnah beginnen.Die SPD-Bundestagsfraktion wird diese Verhandlungen kritisch begleiten und darauf achten, dass die Bedingungen, unter denen das Land die EU verlässt, nicht zum Nachteil der verbleibenden 27 EU-Mitgliedstaaten und seiner Bürgerinnen und Bürger ausfallen werden. (03.02.2017/ac/a/m)