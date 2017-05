Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Am 1. Juni stimmt der Bundestag über den vergabespezifischen Mindestlohn für Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach dem Zweiten und Dritten Sozialgesetzbuch ab, so Matthias Bartke, zuständiger Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Aus- und Weiterbildung bilden eine wesentliche Säule für die individuelle berufliche Qualifizierung. Sie sind ein gewichtiges Instrument im Kampf gegen den Fachkräftemangel. Die Förderung einer hohen Qualität der öffentlich vergebenen Aus- und Weiterbildungsangebote ist daher eine kluge Investition. Diese Qualität stärken wir mit dem vergabespezifischen Mindestlohn für Aus- und Weiterbildungsdienstleitungen nach SGB II und SGB III.Künftig sind auch jene Träger zur Entlohnung nach Tarifvertrag verpflichtet, die nicht dem Tariflohn der Aus- und Weiterbildungsbranche unterliegen. Durch diese indirekte Tarifbindung per Vergabe-Mindestlohn verhindern wir Preisdumping unter den Anbietern und steigern die Motivation ihrer Beschäftigten. Damit sichern wir die Qualität der Qualifizierungsangebote. Davon werden jährlich zigtausende Menschen profitieren, deren Aus- und Weiterbildung über ihre Beschäftigungsmöglichkeiten, ihre Jobsicherheit und ihre Aufstiegschancen entscheidet." (31.05.2017/ac/a/m)