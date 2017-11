ISIN SMT Scharf-Aktie:

DE0005751986



WKN SMT Scharf-Aktie:

575198



Ticker-Symbol SMT Scharf-Aktie:

S4A



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SMT Scharf-Aktie:

SMTAF



Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften.



Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (21.11.2017/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" halten die Aktie des Anbieters von schienengebundenen Transportsystemen SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) für unterbewertet.Nach der Vorab-Prognoseanhebung in der letzten Woche habe SMT Scharf in dieser Woche den Neunmonatsbericht nachgeliefert, der keine Wünsche offengelassen habe. Das Unternehmen habe den Umsatz im dritten Quartal um 58% in Relation zum Vorjahr steigern können, das EBIT sei wegen der Abrechnung margenstarker Aufträge und der Auflösung von Rückstellungen auf 2,8 Mio. Euro (Vorjahr: 0 Euro) nach oben geschnellt. Erfreulich sei insbesondere, dass das Management eine deutliche Belebung der Nachfrage konstatiere. Der gewachsene Auftragsbestand von 15,3 Mio. Euro (+23,3%) per Ende September lasse auch für die angehobene Prognose noch Luft nach oben. Die kürzlich vermeldete Kooperation mit dem Motorenhersteller Breuer schaffe außerdem zusätzliches Potenzial für 2018.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" halten die Aktie von SMT Scharf angesichts der sich weiter aufhellenden Perspektiven für unterbewertet und haben nach der moderaten Kursreaktion auf die starken Zahlen in dieser Woche im Musterdepot noch einmal nachgelegt. (Ausgabe 45 vom 18.11.2017)Xetra-Aktienkurs SMT Scharf-Aktie:15,00 EUR +0,23% (20.11.2017, 17:36)Tradegate-Aktienkurs SMT Scharf-Aktie:14,845 EUR -2,91% (20.11.2017, 19:40)