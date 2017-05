Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 15,00 Euro. (Analyse vom 16.05.2017)



DE0005751986



575198



S4A



SMTAF



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 45 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften. Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Anbieters von schienengebundenen Transportsystemen SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF).SMT Scharf habe gestern den Q1-Bericht veröffentlicht, nachdem das Unternehmen Ende April bereits vorläufige Zahlen vorgelegt habe.Der Umsatz habe in Q1 rund 7% unter dem Vorjahresniveau gelegen, das allerdings durch drei große Aufträge mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 5 Mio. Euro positiv beeinflusst gewesen sei. Erneut habe Russland mit 4,4 Mio. Euro den größten Anteil zum Konzernumsatz beigetragen (42%) und habe auch absolut über dem Niveau des Vorjahres gelegen (ca. +4,5%). Der Anteil des Servicegeschäftes sei auf 66% gestiegen (Q1/2016: 62%) und habe mit 7,0 Mio. Euro fast den Vorjahreswert erreicht. Dementsprechend sei das Neuanlagengeschäft als Folge des anhalten geringen Investitionsniveaus auf 3,6 Mio. Euro gesunken (Q1/2016: 4,3 Mio. Euro).Das EBIT habe sich deutlich um ca. 45% auf 0,8 Mio. Euro verringert, was allerdings in erster Linie auf einen positiven Sondereffekt in Q1/2016 zurückzuführen sei. Hier habe das Unternehmen Rückstellungen aufgelöst, was sich positiv auf die sonstigen betrieblichen Erträge ausgewirkt habe.Vor dem Hintergrund der guten Auftragssituation habe das Unternehmen die Gesamtjahresziele bestätigt. SMT Scharf gehe unverändert davon aus, einen Umsatz von über 42,3 Mio. Euro zu generieren. Beim EBIT halte das Unternehmen einen Wert von 2,75 Mio. Euro für realistisch.Der Start in das Geschäftsjahr sei solide verlaufen. Wenngleich sich das Marktumfeld nach wie vor als herausfordernd darstelle, sollte die aktuell gute Auftragslage bei SMT Scharf für eine hohe Visibilität sorgen, die Gesamtjahresziele zu erreichen.