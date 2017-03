Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

26,344 EUR +0,99% (09.03.2017, 09:04)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) ist mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro im Jahr 2015 Weltmarktführer bei Photovoltaik-Wechselrichtern, einer zentralen Komponente jeder Solarstromanlage, und bietet innovative Schlüsseltechnologien für künftige Energieversorgungsstrukturen an. Sie hat ihren Hauptsitz in Niestetal bei Kassel und ist in 20 Ländern vertreten. Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter.



SMA verfügt über eine breite Produktpalette, die weltweit den passenden Wechselrichter für alle Modultypen und Leistungsgrößen bietet: für kleine Hausdachanlagen, große Solarparks, netzgekoppelte Anlagen sowie Insel- und Hybridsysteme. Darüber hinaus bietet SMA Systemtechnik für unterschiedliche Batterietechnologien und Leistungsgrößen an und kooperiert mit namhaften Batterieherstellern sowie Unternehmen der Automobilindustrie. Die Technologie von SMA ist durch rund 700 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Das Angebot wird durch umfangreiche Serviceleistungen und die operative Betriebsführung von solaren Großkraftwerken abgerundet. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und aktuell als einziges Unternehmen der Solarbranche im TecDAX gelistet. (09.03.2017/ac/a/t)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) charttechnisch unter die Lupe.Im "HSBC Trendkompass" würden die Analysten auf wöchentlicher Basis insgesamt 111 Titel nach der relativen Stärke nach Levy sowie dem Momentum der letzten vier Wochen filtern. Auffällig sei in der aktuellen Auswertung die SMA Solar Technology-Aktie. Erstmals seit langer Zeit befinde sich das Papier - gemessen an den beiden angeführten objektiven Kriterien - wieder in einem idealtypischen kurz- und langfristigen Aufwärtstrend. Dazu komme eine spannende charttechnische Ausgangslage.So stehe beispielsweise im Verlauf der relativen Stärke wie auch im Verlauf des MACD der Bruch wichtiger Abwärtstrends zu Buche. Gleichzeitig würden die letzten beiden Verlaufstiefs bei 22,17 EUR bzw. 20,80 EUR die Hoffnung auf die Ausprägung eines Doppelbodens nähren.Einen wichtigen Fingerzeig in Sachen Bodenbildung liefere auch der Monatschart des Titels. Möglicherweise bilde sich aktuell der zweite "Hammer" in Folge aus, der bisher zudem innerhalb der Handelsspanne des Vormonats verblieben sei ("inside month"). Beide Phänomene würden den auslaufenden Verkaufsdruck dokumentieren. Um allerdings die diskutierte untere Umkehr abzuschließen, bedürfe es noch eines Sprungs über das bisherige Jahreshoch bei 26,20 EUR, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.03.2017)Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:26,395 EUR +4,58% (08.03.2017, 17:35)