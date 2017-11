Tradegate-Aktienkurs SKW Stahl-Metallurgie-Aktie:

0,265 EUR -47,42% (29.11.2017, 10:30)



ISIN SKW Stahl-Metallurgie-Aktie:

DE000SKWM021



WKN SKW Stahl-Metallurgie-Aktie:

SKWM02



Ticker-Symbol SKW Stahl-Metallurgie-Aktie:

SK1A



Kurzprofil SKW Stahl-Metallurgie Holding AG:



Der SKW Metallurgie Konzern (ISIN: DE000SKWM021, WKN: SKWM02, Ticker-Symbol: SK1A) ist Weltmarktführer bei chemischen Zusatzstoffen für die Roheisenentschwefelung sowie bei Fülldrähten und anderen Produkten für die Sekundärmetallurgie. Die Produkte des Konzerns ermöglichen Stahlproduzenten die effiziente Herstellung hochwertiger Stahlprodukte. Zu den Kunden zählen die weltweit führenden Unternehmen der Stahlbranche. Der SKW Metallurgie Konzern kann auf mehr als 50 Jahre metallurgisches Know-how zurückblicken und ist heute in mehr als 40 Ländern aktiv. Die Gesellschaft ist außerdem ein führender Anbieter von Quab Spezialchemikalien, die vorrangig in der weltweiten Produktion industrieller Stärke für die Papierindustrie eingesetzt werden.



Die Zentrale des SKW Metallurgie Konzerns befindet sich in Deutschland; die Produktionsstandorte liegen in Frankreich, den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Südkorea, Russland, der VR China und Indien (Joint Venture). Der Konzern erzielte 2016 einen gerundeten Gesamtumsatz von 230 Mio. Euro und beschäftigt rund 560 Mitarbeiter (Stand 31. Dezember 2016).



Die Aktien der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG notieren seit dem 1. Dezember 2006 im Prime Standard der Wertpapierbörse in Frankfurt/M. (Deutschland), seit 2011 (Umstellung auf Namensaktien) unter WKN SKWM02 und ISIN DE000SKWM021. (29.11.2017/ac/a/nw)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SKW Stahl-Metallurgie-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (ISIN: DE000SKWM021, WKN: SKWM02, Ticker-Symbol: SK1A).Das schwäbische Unternehmen habe in Abstimmung mit dem vorläufigen Sachwalter und Gläubigerausschuss einen Insolvenzplan beim zuständigen Insolvenzgericht eingereicht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Restrukturierung sehe eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen unter alleiniger Beteiligung des größten Gläubigers Speyside Equity vor. Der Finanzinvestor würde damit 100% des künftigen Grundkapitals halten. Zuvor solle eine Herabstufung des Grundkapitals auf Null erfolgen. Dies bedeute in der Konsequenz den Totalverlust für die bisherigen Aktionäre und ein Ende der Börsennotierung der Gesellschaft. Dem Insolvenzplan müsse die abzuhaltende Gläubigerversammlung noch zustimmen, wovon auszugehen sei.Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die SKW Stahl-Metallurgie-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 29.11.2017)Xetra-Aktienkurs SKW Stahl-Metallurgie-Aktie:0,23 EUR -53,82% (29.11.2017, 10:08)