Kurzprofil SHW AG:



Die SHW AG (ISIN: DE000A1JBPV9, WKN: A1JBPV, Ticker-Symbol: SW1) wurde 1365 gegründet und zählt damit zu den ältesten Industriebetrieben in Deutschland. Heute ist die SHW AG ein führender Automobilzulieferer mit Produkten, die wesentlich zur Reduktion des Kraftstoffverbrauchs und damit der CO2-Emissionen beitragen. Im Geschäftsbereich Pumpen und Motorkomponenten entwickelt und produziert der SHW-Konzern Pumpen für Personenkraftwagen und so genannte Industrieanwendungen (Lkw, Agrar- und Baumaschinen sowie Stationärmotoren und Windkraftanlagen) sowie Motorkomponenten. Im Geschäftsbereich Bremsscheiben werden einteilige, belüftete Bremsscheiben aus Gusseisen sowie Leichtbaubremsscheiben aus einer Kombination von Eisenreibring und Aluminiumtopf entwickelt und produziert.



Zu den Kunden des SHW-Konzerns gehören namhafte Automobilhersteller, Nutzfahrzeug- sowie Landmaschinen- und Baumaschinenhersteller und andere Zulieferer der Fahrzeugindustrie. Der SHW-Konzern produziert derzeit an vier Produktionsstandorten in Deutschland (Bad Schussenried, Aalen-Wasseralfingen, Tuttlingen-Ludwigstal und Neuhausen ob Eck), in Brasilien (Sao Paulo) und China (Kunshan) und verfügt über ein Vertriebs- und Entwicklungszentrum in Toronto, Kanada. Daneben hält die SHW Automotive GmbH 51 Prozentder Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen SHW Longji Brake Discs (LongKou) Co., Ltd., LongKou, China. Mit etwas mehr als 1.250 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2015 einen Konzernumsatz von 463 Millionen Euro. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.shw.de. (28.02.2017/ac/a/nw)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SHW-Aktienanalyse von Analyst Michael Raab von Kepler Cheuvreux:Michael Raab, Analyst von Kepler Cheuvreux, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Jahreszahlen weiterhin zum Verkauf der Aktie des Automobilzulieferers SHW AG (ISIN: DE000A1JBPV9, WKN: A1JBPV, Ticker-Symbol: SW1) und senkt das Kursziel von 31 auf 28 Euro.Die Resultate des schwäbischen Unternehmens und der Ausblick auf 2017 seien schlechter als erwartet ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Er habe daher seine Umsatz- und Gewinnprognosen (bereinigtes EBITDA) für 2017 nach unten revidiert.Michael Raab, Analyst von Kepler Cheuvreux, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "reduce"-Votum für die SHW-Aktie bestätigt und das Kursziel von 31 auf 28 Euro reduziert. (Analyse vom 28.02.2017)Xetra-Aktienkurs SHW-Aktie:30,18 EUR -1,00% (28.02.2017, 10:48)