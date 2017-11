Xetra-Aktienkurs SHS VIVEON-Aktie:

Die SHS VIVEON AG (ISIN: DE000A0XFWK2, WKN: A0XFWK, Ticker-Symbol: SHWK) ist ein international agierender Business- und IT-Lösungsanbieter für Customer Management Lösungen. Das Unternehmen bietet marktführende Expertise im Customer Value und Customer Risk Management. Weitere Kernkompetenzen umfassen: Customer Analytics, Corporate Performance Management, Big Data sowie Business Intelligence und Data Warehousing.



Die SHS VIVEON AG, mit Sitz in München, ist am M:access der Börse München notiert und mit drei Tochtergesellschaften an sechs Standorten in drei europäischen Ländern präsent: GUARDEAN GmbH (D), SHS VIVEON GmbH (D) und SHS VIVEON Schweiz AG (CH). Mit rund 250 Mitarbeitern und mehr als 200 Kunden in 15 Ländern gehört SHS VIVEON zu Europas führenden Anbietern im Customer Management. SHS VIVEON zählt namhafte Unternehmen aus Finanzdienstleistung, Industrie, Handel und Telekommunikation zu seinen Kunden, darunter BayWa, BMW Financial Services, BP, Credit Suisse, Deutsche Telekom, Ingram Micro, Kabel Deutschland RaabKarcher, Orange, Shell, SüdLeasing, Vodafone und Zalando. (24.11.2017/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - SHS VIVEON-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters SHS VIVEON AG (ISIN: DE000A0XFWK2, WKN: A0XFWK, Ticker-Symbol: SHWK) spekulativ zu kaufen.SHS VIVEON habe angekündigt, sich im Zuge der Konzentration auf das Produktgeschäft von einem Großteil seines produktunabhängigen Beratungsgeschäfts zu trennen. Die Transaktion betreffe ein jährliches Umsatzvolumen von bis zu 6 Mio. Euro und 40 Mitarbeiter an zwei Standorten. Im Gegenzug werde SHS VIVEON einen Kaufpreis von zunächst 3,25 Mio. Euro vereinnahmen, mit dem das diesjährige Ergebnis positiv ausfallen dürfte. Ohne diesen Effekt dürfte für 2017 hingegen ein deutlicher Verlust anfallen, was sowohl der operativen Schwäche vor allem im ersten Halbjahr als auch den hohen Kosten der laufenden Restrukturierungsbemühungen geschuldet sei. Dank dieser könne SHS VIVEON aber das nächste Jahr mit einer massiv verschlankten Kostenstruktur angehen.Sollten die umstrukturierten und intensivierten Vertriebsbemühungen fruchten, biete dies die Chance für deutlich überproportional steigende Gewinne. Jakubowski habe dieses Szenario in seinem Modell abgebildet und auf dieser Basis einen fairen Wert von 7,30 Euro ermittelt. Gegenüber der Börsenbewertung, die auf dem aktuellen Niveau vor allem die Enttäuschung über die bisherige Entwicklung widerspiegele, bedeute das ein hohes spekulatives Kurspotenzial.Börsenplätze SHS VIVEON-Aktie: