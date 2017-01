SIX Swiss Exchange-Aktienkurs SGS-Aktie:

2.106,00 CHF -0,38% (10.01.2017, 12:18)



ISIN SGS-Aktie:

CH0002497458



WKN SGS-Aktie:

870264



Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SUVN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SGSN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SGSOF



Kurzprofil SGS S.A.:



SGS Société Générale de Surveillance Holding S.A. (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF) ist die Muttergesellschaft einer globalen Unternehmensgruppe für neutrale Kontrollen, Inspektionen und Zertifizierungen von Handelswaren sowie Qualitätszertifizierungen von öffentlichen und privaten Institutionen. SGS betreibt auf Weltebene mehr als 1.500 Büros und Labore.



Das Kerngeschäft umfasst vier Segmente: Test, Inspektion, Zertifizierung und Verifizierung. Die SGS-Gruppe bietet ihre Dienstleistungen vor allem den Sektoren Industrie, Umweltschutz, Logistik und Hygiene an. SGS ist auch im Bereich e-Commerce tätig. (10.01.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - SGS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Jean-Philippe Bertschy, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die SGS-Aktie (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF).SGS habe eine zweite Übernahme im Jahr 2017 bekannt gegeben nach der in Marokko, die vergangene Woche angekündigt worden sei. SGS kaufe BF Machinery und CBF Engineering in Australien. Umsatz in Höhe von AUD (Australischer Dollar) 7 Mio. mit 38 Mitarbeitenden. SGS erwirtschafte in Australien einen geschätzten Umsatz von AUD 220 Mio. Die Unternehmen würden Prüf-, Reparatur -, Ingenieur- und Wartungsleistungen für Pumpen, Ventile, Hydraulik und Kunststoffsysteme anbieten.Nach der weiteren Verschlechterung bei Industrial und OGC in H2 (bestätigt durch die vergangene Woche vorgelegten Zahlen von Mistras für das H1) senke Bertschy seine Prognose zum organischen Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2016 von 2,5% auf 2,2%. Die Unternehmensleitung habe ihre Vorgabe bei den Investorentagen Ende Oktober aktualisiert, angepeilt werde nun ein organisches Umsatzwachstum von "etwa 2,5%". Der Analyst habe auch seine Wechselkursannahmen im Hinblick auf die tatsächlichen Kurse im Geschäftsjahr 2016 und die aktuellen Kassakurse für das Geschäftsjahr 2017 überarbeitet. Insgesamt wirke sich dies leicht positiv auf die EPS-Prognosen des Analysten aus.Im letzten Jahr habe SGS über 15 Übernahmen getätigt, die für einen Umsatz von CHF 160 Mio. verantwortlich seien. Bertschy erwarte, dass das Unternehmen das Tempo im laufenden Jahr beibehalten und dabei noch größere Übernahmen tätigen werde. Er erwarte eine Beschleunigung des Umsatzwachstums im Geschäftsjahr 2017 aufgrund der Stabilisierung in den Divisionen Minerals, OGC und Industrial. Mistras habe letzte Woche Kunden mit zusätzlichen Ausgaben im Geschäftsjahr 2017 erwähnt. Zudem dürfte der höhere Ölpreis ebenfalls positiv sein.Börsenplätze SGS-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs SGS-Aktie:1.955,427 EUR +0,36% (10.01.2017, 11:06)