In der Region Asien-Pazifik-Japan (APJ) stiegen die Cloud- und Softwareerlöse um 9% (IFRS) beziehungsweise 5% (NonIFRS, währungsbereinigt) und die Erlöse aus Cloud-Subskriptionen und -Support um 54% (IFRS) beziehungsweise 48% (Non-IFRS, währungsbereinigt). In der Region APJ erzielte die SAP in China, Indien und Japan ein zweistelliges Wachstum bei den Softwarelizenzerlösen.



Ausblick - Geschäftsjahr 2017



SAP gibt den folgenden Ausblick für 2017:



- Im Zuge der weiterhin starken Wachstumsdynamik im Cloud-Geschäft erwartet die SAP, dass die Erlöse aus CloudSubskriptionen und -Support (Non-IFRS, währungsbereinigt) im Gesamtjahr 2017 - entsprechend dem bisherigen Ziel für 2017, das Anfang 2016 angehoben wurde - in einer Spanne zwischen 3,8 Mrd. EUR und 4,0 Mrd. EUR liegen werden (2016: 2,99 Mrd. EUR). Das obere Ende dieser Spanne entspricht währungsbereinigt einer Wachstumsrate von 34%.



- Die SAP erwartet, dass die Cloud- und Softwareerlöse (Non-IFRS, währungsbereinigt) im Gesamtjahr 2017 in einer Spanne zwischen 6% und 8% zunehmen werden (2016: 18,43 Mrd. EUR).



- Die SAP erwartet, dass der Gesamtumsatz (Non-IFRS, währungsbereinigt) im Gesamtjahr 2017 in einer Spanne zwischen 23,2 Mrd. EUR und 23,6 Mrd. EUR liegen wird (2016: 22,07 Mrd. EUR). Damit liegt der Ausblick über dem bisherigen Ziel für 2017, das Anfang 2016 angehoben wurde.



- Die SAP erwartet, dass das Betriebsergebnis (Non-IFRS, währungsbereinigt) im Gesamtjahr 2017 in einer Spanne zwischen 6,8 Mrd. EUR und 7,0 Mrd. EUR liegen wird (2016: 6,63 Mrd. EUR). Damit liegt der Ausblick über dem bisherigen Ziel für 2017, das Anfang 2016 angehoben wurde.



Während der Ausblick der SAP für das Gesamtjahr 2017 ohne Berücksichtigung der Wechselkurse gegeben wird, erwartet das Unternehmen, dass die berichteten Wachstumsraten auf Basis aktueller Wechselkurse durch die Wechselkursschwankungen im Laufe des Jahres beeinflusst werden. Der Ausblick für 2017 ohne Ber ücksichtigung der Wechselkurse ersetzt die zuvor veröffentlichten Ziele für 2017 zu aktuellen Kursen.



Ziele für 2020



Über das Jahr 2017 hinaus hebt die SAP auch ihre Ziele für 2020 an, um das beständig starke Wachstum in der Cloud, die gute Entwicklung bei den Softwareerlösen und das Wachstum des Betriebsergebnisses sowie die Entwicklung der Wechselkurse widerzuspiegeln. Bei einem Wechselkursumfeld, das mit 2016 vergleichbar ist, plant die SAP, bis 2020 die folgenden Ziele zu erreichen:



- Erlöse aus Cloud-Subskriptionen und -Support (Non-IFRS) in einer Spanne zwischen 8,0 Mrd. EUR und 8,5 Mrd. EUR (vorher zwischen 7,5 Mrd. EUR und 8,0 Mrd. EUR)



- Gesamtumsatz (Non-IFRS) in einer Spanne zwischen 28 Mrd. EUR und 29 Mrd. EUR (vorher zwischen 26 Mrd. EUR und 28 Mrd. EUR)



- Betriebsergebnis (Non-IFRS) in einer Spanne zwischen 8,5 Mrd. EUR und 9,0 Mrd. EUR (vorher zwischen 8 Mrd. EUR und 9 Mrd. EUR)



Die SAP rechnet weiter damit, dass der Anteil der besser planbaren Umsätze am Gesamtumsatz (definiert als die Summe der Erlöse aus Cloud-Subskriptionen und -Support sowie Softwaresupport) 2020 in einer Spanne zwischen 70% und 75% liegen wird.



Die SAP wird die entscheidenden Faktoren für die langfristigen Wachstumsziele auf dem Capital Markets Day erläutern, der am 9. Februar 2017 in New York stattfindet.



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 345.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (24.01.2017/ac/a/d)







Im Gesamtjahr 2016 stiegen die Cloud- und Softwareerlöse um 7% (IFRS) beziehungsweise um 8% (Non-IFRS, währungsbereinigt) und lagen damit über dem Mittelwert des Gesamtjahresziels, das im Oktober angehoben wurde (währungsbereinigtes Wachstum, Non-IFRS, von 6,5% bis 8,5%). Die New Cloud Bookings, die wichtigste Kennzahl für den Vertriebserfolg im Cloud-Geschäft der SAP, stiegen im Gesamtjahr um 31% auf 1,15 Mrd. EUR. Der Auftragsbestand von Cloud-Subskriptionen und -Support wuchs um 47% und erreichte zum Jahresende 5,4 Mrd. EUR. Die New Cloud Bookings und der Auftragsbestand sind wichtige Indikatoren der SAP für anhaltend starkes Cloud-Wachstum.Das Betriebsergebnis betrug für das Gesamtjahr 5,12 Mrd. EUR (IFRS) beziehungsweise 6,60 Mrd. EUR (Non-IFRS, währungsbereinigt). Damit wurde das Gesamtjahresziel, das im Oktober angehoben wurde, erreicht (6,5 Mrd. EUR bis 6,7 Mrd. EUR, Non-IFRS, währungsbereinigt). Das Ergebnis je Aktie (IFRS) stieg um 18% auf 3,03 EUR (IFRS) beziehungsweise um 3% auf 3,89 EUR (Non-IFRS).Das schnell wachsende Cloud-Geschäft der SAP und das solide Wachstum bei den Supporterlösen führten weiterhin dazu, dass der Anteil der besser planbaren Umsätze am Gesamtumsatz gestiegen ist. Die Summe der Erlöse aus CloudSubskriptionen und -Support sowie aus dem Softwaresupport stieg im Gesamtjahr 2016 um 2 Prozentpunkte und überstieg einen Anteil von 61% am Gesamtumsatz.Für das Gesamtjahr betrug der operative Cashflow 4,63 Mrd. EUR (2015: 3,64 Mrd. EUR). Dies entspricht einem Anstieg um 27% im Jahresvergleich. Der Free Cashflow stieg im Jahresvergleich um 21% auf 3,63 Mrd. EUR (2015: 3,00 Mrd. EUR).Viertes Quartal 2016Im vierten Quartal wuchsen die Cloud- und Softwareerlöse gegenüber dem Vorjahr um 7% (IFRS) beziehungsweise um 6% (Non-IFRS, währungsbereinigt). Die SAP übertrifft weiterhin ihren Hauptwettbewerber beim Wachstum der Cloud- und Softwareerlöse. Die Cloud-Subskriptions- und -Supporterlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 31% auf 827 Mio. EUR (IFRS) beziehungsweise um 29% (Non-IFRS, währungsbereinigt). Die New Cloud Bookings stiegen im vierten Quartal um 40% auf 483 Mio. EUR.Das Betriebsergebnis erhöhte sich im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 14% auf 1,94 Mrd. EUR. (IFRS) beziehungsweise um 2% (Non-IFRS, währungsbereinigt). Das Ergebnis je Aktie stieg gegenüber dem Vorjahr um 18% auf 1,26 EUR (IFRS) beziehungsweise um 9% auf 1,52 EUR (Non-IFRS).SAP S/4HANADie Zahl der SAP-S/4HANA-Kunden verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahr auf über 5.400 Kunden. Im vierten Quartal entschieden sich etwa 1.300 weitere Kunden für dieses Produkt. Davon sind rund 30% Neukunden. In der neuen digitalen Wirtschaft wird es für immer mehr Kunden aus wirtschaftlichen Gründen zwingend erforderlich, die Vorteile eines Live Business zu nutzen, das auf Basis einer drastisch vereinfachten Softwarearchitektur betrieben wird. Nike und Ameco Beijing investierten im vierten Quartal in SAP S/4HANA.SAP Cloud PlatformMit der SAP Cloud Platform können Kunden bestehende Funktionalitäten erweitern, Anwendungen für sich schnell wandelnde Geschäftsprozesse mit Hilfe von Rapid Development Tools entwickeln und diese mit anderen Anwendungen und Betriebsmodellen integrieren. Die SAP Cloud Platform spielt eine große Rolle für die IoT-Revolution (Internet der Dinge), da sie ermöglicht, immer mehr intelligente Geräte und Maschinen mit Personen und Prozessen zu verknüpfen, um hervorragende wirtschaftliche Erfolge zu erzielen. Burger King Brazil hat die SAP Cloud Platform eingeführt, um seine Verkaufsdaten in Echtzeit zu analysieren und seine Marketingstrategien zu optimieren. Durch das Internet der Dinge, Gamification und mobile Anwendungen will die Restaurantkette die Leistung in den Filialen steuern und das Kundenerlebnis verbessern.Bei ihren cloudbasierten Lösungen für das Human Capital Management verzeichnet die SAP weiterhin Zuwächse. Die SAP bietet weltweit Lösungen an, die das komplette Personalmanagement abdecken und sowohl fest angestellte als auch externe Mitarbeiter einschließen. Dabei nutzt die SAP intelligente Services, darunter einen automatisierten Abgleich von Lebensläufen mit offenen Stellen und maschinelles Lernen, um Vorurteilen am Arbeitsplatz entgegenzuwirken und Vielfalt und Inklusion zu fördern. Forrester bewertete SAP SuccessFactors kürzlich als weltweit führend in den Bereichen Weiterbildung und Leistungsbeurteilung. Die Zahl der Kunden, die auf SAP SuccessFactors Employee Central, die Kernlösung unseres Personalmanagement-Portfolios, setzen, stieg am Ende des vierten Quartals auf über 1.580. Unter den Kunden, die im vierten Quartal SAP-Lösungen für das Personalmanagement erwarben, waren Unternehmen wie Mercedes-AMG und Valentino.Kundenbindung und Online-HandelDie SAP kombiniert Kundenbindung und Online-Handel (Customer Engagement and Commerce, CEC) nahtlos miteinander, da ein konsistentes, vertriebskanalübergreifendes Kundenerlebnis weltweit immer wichtiger wird. Unsere hybris-Lösung unterstützt sowohl B2C- als auch B2B-Szenarien für eine breite Palette von Branchen, wie zum Beispiel Handel, Telekommunikation, Finanzdienstleistungen, öffentliche Verwaltung und Fertigung. Das Angebot der SAP ist einzigartig, denn es erlaubt Unternehmen, Front Office und Back Office in Echtzeit miteinander zu verbinden und die E-Commerce-Prozesse in einer kompletten Wertschöpfungskette nahtlos abzuwickeln. Der Bereich CEC erzielte im vierten Quartal ein starkes zweistelliges Wachstum bei den New Cloud Bookings sowie bei den Erlösen aus Cloud-Subskriptionen und -Support. Brooks Brothers setzte im vierten Quartal auf SAP-Lösungen für Customer Engagement and Commerce.GeschäftsnetzwerkeDie SAP unterstützt Kunden jeder Größe in einer zunehmend vernetzten Welt. Die einzelnen SAP-Lösungen für Geschäftsnetzwerke verbinden Kunden, Lieferanten und Partner in einem großen Ökosystem. Diese Netzwerklösungen ergänzen die anderen Angebote der SAP auf ideale Weise. Die Cloud-Subskriptions- und -Supporterlöse im Segment SAPGeschäftsnetzwerke erhöhten sich im Gesamtjahr 2016 währungsbereinigt um 19%.Rund 2,5 Millionen vernetzte Unternehmen wickelten in den letzten zwölf Monaten Handelsumsätze von über 885 Mrd. US$ über das Ariba-Netzwerk ab, was im Jahresvergleich einem Wachstum von annähernd 20% entspricht. Mehr als 45 Millionen Endanwender wickeln jährlich mühelos ihre Reisebuchungen und Reisekostenabrechnungen mit Concur ab, und unsere Kunden verwalteten über 3,1 Millionen externe Mitarbeiter in rund 135 Ländern mit SAP Fieldglass.Umsatzentwicklung in den Regionen im vierten Quartal 2016Die SAP verzeichnete in der Region EMEA mit einem Anstieg der Cloud- und Softwareerlöse um 9% (IFRS) beziehungsweise um 10% (Non-IFRS, währungsbereinigt) eine starke Entwicklung. Die Cloud-Subskriptions- und -Supporterlöse erhöhten sich um 35% (IFRS) beziehungsweise 37% (Non-IFRS, währungsbereinigt). In der Region EMEA erzielte die SAP in Deutschland und Großbritannien ein zweistelliges Wachstum bei den Softwarelizenzerlösen.In der Region Amerika stiegen die Cloud- und Softwareerlöse um 5% (IFRS) beziehungsweise 2% (Non-IFRS, währungsbereinigt) und die Erlöse aus Cloud-Subskriptionen und -Support um 27% (IFRS) beziehungsweise 24% (Non-IFRS, währungsbereinigt). In Lateinamerika erzielte die SAP ein starkes zweistelliges Wachstum bei den Softwarelizenzerlösen in Mexiko.