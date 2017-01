Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 335.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (25.01.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Kurz nach den Jahreszahlen für 2016 würden erste Analysten ihre Einschätzung zu dem Wertpapier abgeben. Die Experten würden SAP noch einiges zutrauen.Barclays empfehle die SAP-Aktie mit einem Kursziel von 95,00 Euro zum Kauf. Gerardus Vos sei vom Umsatz überrascht gewesen, jedoch sei der Gewinn hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben. S&P Global verweise auf einen eher schwachen Ergebnisausblick für 2017. Alles im allem entspreche aber die Entwicklung vom Software-Konzern den Erwartungen, deswegen halte man an der Kaufempfehlung fest. Baader Bank sehe weiteres Aufwärtspotenzial bei der Aktie. Unterm Strich sei SAP den Ansprüchen im Schlussquartal gerecht geworden. Bei den Zielen für 2017 habe der Konzern noch Luft nach oben.Fundamental bleibe SAP klar auf Wachstumskurs. Das Cloud-Geschäft sollte in den nächsten Jahren für starke positive Impulse sorgen. Ein neues Allzeithoch sollte nur eine Frage der Zeit sein.Börsenplätze SAP-Aktie:XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:84,47 EUR +1,21% (25.01.2017, 13:21)