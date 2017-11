Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

98,769 EUR -1,24% (02.11.2017, 16:51)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 365.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (02.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktie: Herausragende charttechnische Situation! AktienanalyseDie Spannung vor den Quartalszahlen von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) am 19. Oktober war groß - nicht nur in Bezug auf das operative Geschäft, sondern auch auf den Aktienkurs, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wenige Tage vor der Zahlenbekanntgabe befand sich der Titel in einer klassischen "Make-or-break-Situation": Ein "Abpraller" am bisherigen Jahreshoch, damit die Ausbildung eines Doppeltops und die Aufnahme eines neuen Abwärtstrends schienen genauso wahrscheinlich wie der Ausbruch nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Am Ende habe sich die Situation positiv aufgelöst - und die SAP-Aktie habe ein neues Rekordhoch markiert.Zwar sei bei dem Softwarehersteller das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wegen des starken Euros und hoher Investitionen mit 1,64 Mrd. Euro lediglich auf dem Niveau des Vorjahres gelandet. Der Umsatz sei dagegen um vier Prozent auf 5,59 Mrd. Euro geklettert. Die wichtige operative Marge sei von 30,5 Prozent im Vorjahr auf 29,3 Prozent gefallen. Da hätten sich Analysten durchaus mehr ausgerechnet. Im Verkauf von Software sei es dagegen weiter gut gelaufen, auch wenn das Cloud-Geschäft etwas schwächer abgeschnitten habe als gedacht. Daher habe SAP den Umsatzausblick leicht angehoben. Währungsbereinigt sollten im Gesamtjahr nun zwischen 23,4 Mrd. und 23,8 Mrd. Euro durch die Bücher gehen - jeweils rund 100 Mio. Euro mehr als zuvor. Auch am unteren Ende der Ergebnisprognose wolle SAP etwas mehr erreichen.Die Anhebung des Ausblicks war es letztendlich, welche die Börsianer in Feierlaune versetzte und der SAP-Aktie zu einem neuen Höhenflug verhalf, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 43/2017)Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:98,60 EUR -1,74% (02.11.2017´, 16:36)