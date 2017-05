Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 345.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen.



Rosenheim (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "boerse.de-Aktienbrief":Die Aktienexperten von "boerse.de-Aktienbrief" machen sich per Kauflimit jetzt zum Einstieg in die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) bereit.Weltweit würden mittlerweile über 350.000 Kunden in mehr als 180 Ländern die Produkte der Walldorfer nutzen. Dazu würden 87% der Forbes-Global-2000-Konzerne genauso wie viele kleine und mittelständische Unternehmen zählen.Während Softwareanbieter in der Vergangenheit vor allem am Lizenzverkauf verdient hätten, gehe die Tendenz inzwischen zu Mietsoftware, was für Kunden viel bequemer sei. Um im boomenden Cloud-Geschäft international an der Spitze mitzuspielen, habe SAP in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe kleinerer Wettbewerber übernommen (z.B. Succes Factors, Ariba, Concur). Der Auftakt des laufenden Jahres sei gemischt verlaufen. So hätten die Umsätze um 12% auf 5,3 Mrd. Euro gesteigert werden können. Gleichzeitig habe SAP beim Nettogewinn einen Rückgang auf 530 Mio. Euro (-7%) verzeichnet.Die Aktie könne aus Chance/Risiko-Sicht jetzt langfristig wieder überzeugen. Denn seit 2007 stünden im Mittel jährliche Kursgewinne von 10% zu Buche (Gewinn-Konstanz 88%; Dividendenrendite 1,3%). Gleichzeitig falle die Risikokennziffer mit 1,64 nach den Kriterien der Performance-Analyse moderat aus. An der Börse kenne SAP derzeit nur den Weg nach oben, wobei kontinuierlich neue Allzeithochs aufgestellt würden. Damit steige jedoch auch die Wahrscheinlichkeit einer technischen Verschnaufpause, für die sich die Experten bei SAP auf die Lauer legen würden.Börsenplätze SAP-Aktie:XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:94,79 EUR -0,15% (25.05.2017, 11:02)