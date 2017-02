XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 345.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (15.02.2017/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktie: Aktuell die höchste Marktkapitalisierung aller DAX-Titel - AktienanalyseDie SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) konnte für das vergangene Geschäftsjahr ein gelungenes Fazit ziehen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.So seien die Umsätze im Jahr 2016 um ca. 6 Prozent auf EUR 22,1 Mrd. gewachsen und der Nettogewinn habe um 18,4 Prozent auf EUR 3,6 Mrd. gesteigert werden können.Vor diesem Hintergrund wolle der Vorstandsvorsitzende Bill McDermott künftig weiter verstärkt auf das Cloud-Geschäft setzen, welches im vergangenen Jahr mit knapp EUR 3 Mrd. einen Anteil von ca. 14 Prozent zum Gesamtumsatz beigetragen habe.Für das laufende Jahr setze sich SAP das Ziel, die Umsätze mit seinem Cloud-Segment abermals um ein Drittel zu steigern und somit den Gesamtumsatz für das Jahr 2017 auf EUR 23,6 Mrd. zu erhöhen. Der Anteil der Cloud-Sparte solle sich darüber hinaus weiter bis zum Jahr 2020 auf mehr als 30 Prozent verdoppeln.Weiterhin biete die Anwendung beispielsweise eine Echtzeit-Abbildung von Geschäftsprozessen, was die Entscheidungsfindung des zuständigen Managements erleichtern solle. S4/Hana ermögliche es Organisationen somit, ihre Finanzen und Abläufe zu steuern, was auch unter dem Begriff Enterprise Resource Planning (ERP) zusammengefasst werde.Mit aktuell EUR 107,199 Mrd. sei SAP zurzeit das DAX-Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung. Das durchschnittliche Kursziel werde bei Bloomberg mit EUR 90,05 angegeben, bei einem aktuellen Kurs von EUR 87,30. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis der letzten zwölf Monate betrage 28,81. Bei Bloomberg raten 26 Analysten zum Kauf, 14 zum Halten und vier empfehlen einen Verkauf der SAP-Aktie, so die Bank Vontobel Europe AG. (Ausgabe vom 14.02.2017)Börsenplätze SAP-Aktie: