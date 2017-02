All das seien denkbar ungünstige Voraussetzungen, um die Binnenwirtschaft und den Inlandskonsum wieder in Schwung zu bringen. Schnelle Lösungen seien allerdings nicht in Sicht. Um massenhaft neue Jobs zu schaffen, brauche es neben Zeit u.a. technologisches Know-how, Liberalisierungen und besseren Zugang zu Investitionskapital. Zusätzliche staatliche Transferzahlungen seien derweil kaum möglich. Westliche Sanktionen, der niedrigere Ölpreis und die starke Abwertung des Rubels hätten die Regierung gezwungen, in den vergangenen beiden Jahren in großem Umfang auf den Reservefonds zurückzugreifen, um das Budgetdefizit zu decken.



Auch für 2017 werde - ein Ölpreis von 40 bis 45 Dollar unterstellt - das Haushaltsdefizit über drei Prozent betragen. Unterdessen sei der Reservefonds bereits um zwei Drittel geschrumpft - von über 80 Milliarden US-Dollar auf nur noch um die 30 Milliarden. Präsident Putin habe angesichts der prekären langfristigen Situation vor einigen Monaten den ehemaligen Finanzminister Kudrin damit beauftragt, bis April Reformvorschläge für eine Rückkehr Russlands auf einen soliden Wachstumspfad auszuarbeiten. Die Frage sei freilich, welche davon der Kreml wirklich umsetzen würde. Eine Reform des Justizwesens, um echte Rechtsstaatlichkeit herzustellen, wäre noch am ehesten vorstellbar. Schwieriger aber werde es schon bei größerer Autonomie für die Regionen. Auch eine drastische Kürzung des Sicherheits- und Militäretats dürfte so rasch nicht erfolgen, zumal Russland ja nicht im luftleeren Raum agiere, sondern gerade einen Truppenaufmarsch der Nato an seinen Grenzen erlebe.



Kudrin dürfte auch einmal mehr auf eine Pensionsreform und ein höheres Rentenalter pochen. So nachvollziehbar das aus Sicht eines Technokraten sei, so schwierig wäre dies aber sozial und politisch. Ein großer Teil der russischen Rentner lebe ohnehin schon nahe am oder unter dem Existenzminimum und habe in den letzten Jahren besonders starke Einkommenseinbußen hinnehmen müssen. Faktische Rentenkürzungen seien daher sozial und innenpolitisch kaum machbar. Überhaupt dürfte vor der 2018 anstehenden Präsidentenwahl kaum mit unpopulären Reformen begonnen werden. Ohne durchgreifende strukturelle Veränderungen drohe Russland aber eine Dauerstagnation, ein zunehmender technologischer Rückstand und früher oder später eine soziale und gesellschaftliche Krise.



Für den Moment sei das Glas in Russland sicherlich halbvoll und nicht halbleer. Langfristig aber bedürfe es mehr als stabiler oder steigender Ölpreise, um auf einen soliden Wachstumspfad zurückzukehren. Russlands Aktienmarkt habe den Januar nach einem sehr guten Jahr 2016 geringfügig schwächer abgeschlossen, während der Russische Rubel per Saldo nahezu unverändert gewesen sei. (Ausgabe Februar 2017) (06.02.2017/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Russlands Wirtschaft hat die Anpassung an dauerhaft niedrigere Ölpreise und an das westliche Sanktionsregime weitgehend abgeschlossen, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Beide würden bis auf weiteres keine existentiellen Bedrohungen mehr darstellen, zumindest solange der Ölpreis weiterhin zwischen 40 bis 60 US-Dollar notiere. Das sei der gute Teil der Nachricht. Der weniger gute sei, dass das Land faktisch auf Sparflamme operiere. Das gelte besonders für weite Teile der Bevölkerung, die in den letzten Jahren kräftige Reallohneinbußen hätten hinnehmen müssen. Rund 14% würden weniger als den Mindestlohn verdienen und fast die Hälfte der Einwohner sei nicht allzu weit von der Armutsgrenze entfernt. 80% der Russen würden faktisch über keine Ersparnisse verfügen.