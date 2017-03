Angesichts der Unberechenbarkeit der neuen US-Regierung könnten sich die Dinge jedoch auch ganz anders entwickeln. Donald Trump sei in einen ersten Skandal verwickelt, in dem es um Russland gehe und der zur Entlassung seines nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn geführt habe. Eine schnelle Verständigung mit Wladimir Putin sei somit möglicherweise vom Tisch.



Das größte Land der Welt sei mit der Annexion der Krim noch größer geworden, der Wirtschaftsmotor stottere jedoch nach wie vor. Russland befinde sich seit zwei Jahren in einer Rezession. Dafür seien zum einen der Ölpreisverfall, zum anderen die westlichen Wirtschaftssanktionen infolge der Landnahme verantwortlich. Allerdings sei der makroökonomische Schock weniger schwer als in den früheren Krisenjahren 1998 oder 2009 gewesen. Dies sei hauptsächlich der unabhängigen Notenbankchefin Elwira Nabiullina zu verdanken gewesen, die eine nach westlichem Vorbild ausgerichtete Notenbankpolitik betreibe. Sie habe den Rubel im Zuge des Ölpreisrückgangs abwerten lassen und die Zinsen erhöht, um die Inflation zu kontrollieren. Die Finanzreserven, die Russland seinen Öleinnahmen verdanke, hätten sich als nützliche Geldquelle im Staatshaushalt zur Abfederung des Abschwungs erwiesen.



Das Bankensystem habe die Rezession ziemlich gut bewältigt und in der Leistungsbilanz habe weiterhin ein Überschuss resultiert. Insgesamt habe sich die Wirtschaft stabilisiert, doch die Erholung dürfte nur schleppend verlaufen. Russland sei zu stark von fossiler Energie abhängig (70 Prozent der Exporte, 50 Prozent der Staatseinnahmen). Ohne eine Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und der Eigentumsrechte sowie unter der Annahme, dass die Sanktionen des Westens bestehen bleiben würden, sei ein zukünftiges Wirtschaftswachstum von über 1 Prozent bis 1,5 Prozent kaum vorstellbar.



Wo stehe Russland politisch? Obwohl die russische Bevölkerung der Wirtschaftspolitik des Landes eher schlechte Noten ausstelle, genieße Wladimir Putin für seine forsche Außenpolitik breite Unterstützung. Der Herr über den Kreml, der seit 1999 ununterbrochen an der Macht sei, dürfte nach den Wahlen im März 2018 weiter im Amt bleiben. Dies würde Putin ein Jahrhundert nach der Abdankung von Nikolaus II. geradezu die Statur eines Zaren verleihen. Das Verlangen nach starken Herrschern in Russland scheine die einzige historische Konstante, alles Übrige sei ungewiss.



Werfe man nun noch einen Blick auf die Finanzmärkte. Die globalen Aktienbörsen seien vor kurzem auf Rekordstände geklettert. Allerdings sollten sich die Anleger keine falschen Vorstellungen machen. Die populistischen Programme, sofern sie Erfolg hätten, dürften mit der Zeit das Weltwirtschaftswachstum bremsen und eine Gefahr für die Margen der globalen Konzerne darstellen.



Angesichts der politischen Aussichten für Russland scheine momentan jede Hoffnung auf eine nachhaltige Verbesserung in den Bereichen Corporate Governance oder Aktionärsrechte fehl am Platz. Der lokale Markt bleibe eine Wette auf die Ölpreisentwicklung und die Bewertungen seien optisch günstig. Dennoch finden Anleger, die mittelfristig einen Anstieg des Ölpreises erwarten, unseres Erachtens außerhalb des Moskauer Aktienmarktes bessere Anlagechancen, so die Experten von Vontobel Asset Management. (Ausgabe März 2017) (01.03.2017/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Für den Westen im Allgemeinen und die Anleger im Besonderen ist Russland faszinierend und geheimnisvoll zugleich, so Christophe Bernard, Chefstratege bei Vontobel Asset Management.Einerseits gelte es als Land, das über enorme Ressourcen und ein schier unerschöpfliches Potenzial verfüge. Andererseits sei es eine Quelle stetiger Enttäuschung und politischer Risiken. Winston Churchill habe dies 1948 so formuliert: "Russland ist ein Rätsel, umgeben von einem Mysterium, verborgen in einem Geheimnis. Aber es gibt einen Schlüssel dazu. Und dieser Schlüssel ist das nationale Interesse Russlands." Dies dürfte zutreffen. Vor zehn Jahren habe der russische Präsident Wladimir Putin an der Sicherheitskonferenz in München die Weltordnung nach dem Kalten Krieg als einen Schwindel bezeichnet. Er habe die USA beschuldigt, internationales Recht zu missachten und den Einfluss der Nordatlantikpakt-Organisation nach Osten auszudehnen. Und er habe das ernst gemeint. Inzwischen sei Russland in Georgien einmarschiert, habe die Krim annektiert, die Ukraine destabilisiert und spiele eine entscheidende Rolle im Syrien-Konflikt. Das Land sei von einer Macht mittlerer Größe wieder zu einem ernstzunehmenden geopolitischen Akteur aufgestiegen.Russland entwickle zudem eine Alternative zur liberalen Weltordnung, für die die USA seit dem 2. Weltkrieg geradestünden. Dies in einer Zeit, in der die westlichen Demokratien unter Druck stünden. Populistische Führer, welche die Europäische Union oder die Eurozone als Wurzel allen Übels betrachten würden, würden sich nur zu gerne in die Arme Moskaus werfen. Ihnen sei zudem gemeinsam, dass sie ihre Länder und "das Volk" vor den Gefahren des Welthandels beschützen möchten. Komme hinzu, dass sich viele Stimmbürger mittlerweile von ihren politischen Eliten abwenden würden.