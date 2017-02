LSE-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

GBP 21,83 +0,80% (03.02.2017, 10:33)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (03.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF).Der bereinigte Nettogewinn in Q4 (untestiert) habe 1,80 Mrd. USD betragen und sei damit (deutlich) hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Dividendenankündigung für Q4 2016 und Q1 2017 (jeweils: 0,47 USD je Aktie) habe der Analysten-Prognose entsprochen. Positiv habe der starke freie Cashflow des Schlussquartals (+5,74 Mrd. USD) hervorgestochen, weshalb der sieben Quartale anhaltende Anstieg des Gearings per Ende 2016 (39%; 30.09.2016: 41%) gestoppt worden sei. Gestiegene Ölpreise, die Kosten- und Investitionsdisziplin sowie Desinvestitionen dürften 2017 und 2018 zu einem beschleunigten Abbau der Verschuldung führen.Der Analyst habe seine Prognosen für 2017 mehrheitlich angepasst. Trotz der fehlenden Möglichkeiten einer Dividendenerhöhung in den nächsten Quartalen, biete das Wertpapier eine attraktive Dividendenrendite.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Royal Dutch Shell A-Aktie weiterhin mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel sei von 29,00 auf 30,00 Euro erhöht worden.(Analyse vom 03.02.2017)Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:25,41 EUR +0,79% (03.02.2017, 10:10)Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:25,438 EUR +0,25% (03.02.2017, 10:21)