LSE-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

2.349,50 GBP -0,34% (01.12.2017, 11:54)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (01.12.2017/ac/a/a)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF).Das Management habe im Rahmen eines Investorentages die Cashflow-Guidance bei unverändertem Ölpreisszenario angehoben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Zugleich seien Desinvestitionen von mehr als 5 Mrd. USD p.a. geplant. Der Schuldenabbau genieße weiterhin Priorität. Es seien nach wie vor Aktienrückkäufe vorgesehen. Das Engagegemnt in neuen Energien solle beschleunigt werden.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Royal Dutch Shell-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 32 Euro bekräftigt. (Analyse vom 01.12.2017)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:26,79 EUR -0,04% (01.12.2017, 11:51)Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:26,763 EUR -0,89% (01.12.2017, 12:06)