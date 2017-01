ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (17.01.2017/ac/a/a)



London (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jason Gammel von Jefferies:Jason Gammel, Aktienanalyst von Jefferies, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) an und rät nach wie vor zum Kauf.Der Aktienanalyst verweise darauf, dass die Fundamentaldaten für die integrierten Ölkonzerne momentan so gut seien wie seit dem Jahr 2012 nicht mehr. Auf dem gegenwärtigen Ölpreisniveau sei die Branche erneut in der Lage, ihre Dividendenzahlungen aus dem Free Cashflow zu finanzieren. Die Anhebung des Kursziels für die Royal Dutch Shell-Aktie resultiere laut Gammel aus der Verschiebung des Bewertungshorizonts von 2016 auf 2017.Jason Gammel, Aktienanalyst von Jefferies, erhöht in einer aktuellen Royal Dutch Shell-Aktienanalyse das Kursziel von 24,50 auf 27,00 GBP und bestätigt das Votum "buy". (Analyse vom 17.01.2017)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:25,98 EUR -0,21% (17.01.2017, 15:36)Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:25,992 EUR -0,22% (17.01.2017, 15:51)LSE-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:GBP 22,49 -1,40% (17.01.2017, 15:39)