Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (10.03.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF).Der am 09.03. präsentierte Geschäftsbericht 2016 bestätige das vorläufige Zahlenwerk von Anfang Februar. Die organische Reserveersatzrate habe in 2016 niedrige 29% betragen (berichtet: wegen BG-Übernahme hohe 208%). Die statistische Reichweite der nachgewiesenen Öl- und Gasreserven habe in 2016 bei 9,6 Jahren gelegen, was einen unterdurchschnittlichen, aber keinen besorgniserregenden, Wert darstelle.Darüber hinaus ziehe sich Royal Dutch Shell im Rahmen zweier separater Transaktionen mit Canadian Natural (Transaktionswert per saldo: 7,25 Mrd. USD) nahezu vollständig aus dem kanadischen Ölsandgeschäft zurück. Damit komme der Konzern beim Schuldenabbau (Desinvestitionsprogramm von 30 Mrd. USD) voran und fokussiere sich zukünftig noch stärker auf das Gasgeschäft (Gas biete höheres Wachstumspotenzial als Öl).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Royal Dutch Shell A-Aktie (QTD: -8%; Brent: -8%) weiterhin mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel werde von 30 Euro auf 29 Euro gesenkt. (Analyse vom 10.03.2017)