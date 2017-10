LSE-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MM408, WKN: A0ER6S, Ticker-Symbol: R6C3, London: RDSB, Nasdaq OTC-Symbol: RYDBF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (31.10.2017/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MM408, WKN: A0ER6S, Ticker-Symbol: R6C3, London: RDSB, Nasdaq OTC-Symbol: RYDBF) unter die Lupe.BP habe dank höherer Ölpreise in Q3 einen Nettogewinn von 1,9 Milliarden Dollar erzielt - und damit die Prognosen sämtlicher von Bloomberg befragten Analysten übertroffen. Die BP-Papiere würden nach oben schnellen und auch die Royal Dutch Shell-Aktie mitziehen.Die Royal Dutch Shell-Aktie habe dadurch ein neues Kaufsignal geliefert. So sei zum einen das bisherige 52-Wochen-Hoch bei 2.390 GBp überschritten worden. Zum anderen sei auch das Zwischenhoch aus dem Jahre 2014 bei 2.408 GBp genommen worden. Somit wäre rein charttechnisch betrachtet nun Luft bis 2.580 GBp (umgerechnet 29,20 EUR).Royal Dutch Shell werde am Donnerstag die Q3-Zahlen präsentieren. DER AKTIONÄR erwarte keine böse Überraschung und rate weiterhin dazu, bei den Anteilen der Dividendenperle zuzugreifen. Der Stopp sollte bei 20,50 EUR belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.10.2017)Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:27,60 EUR +0,99% (30.10.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:27,845 EUR +0,55% (31.10.2017, 13:03)