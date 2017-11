Der Rückgang in sichtbaren OECD Öllagerbeständen sei unterstützt worden von einem Aufbau der Bestände in Nicht-OECD-Ländern, allen voran in China. Im dritten Quartal dürfte in China ein Aufbau der Öllagerbestände von grob 500 Tsd. Barrel/Tag zu beobachten gewesen sein. Beeindruckend sei hierbei, dass der Rückgang in sichtbaren OECD-Reserven mit einem sehr kräftigen Rückgang in der Offshore-Lagerhaltung von durchschnittlich 400 Tsd. Barrel/Tag im 3. Quartal 2017 einhergegangen sei. Im 4. Quartal dürfte sich der globale Öllagerabbau dagegen verlangsamen.



Während die Öllagerbestände in den ersten neun Monaten dieses Jahres um durchschnittlich um 320 Tsd. Barrel/Tag zurückgingen, erwarten die Analysten der HSH Nordbank AG eine Verlangsamung der Rückgänge auf nunmehr 180 Tsd. Barrel/Tag (vs. 675 Tsd. Barrel/Tag in 3Q-17). Im ersten Quartal 2018 würden die Analysten dagegen einen saisonalbedingten moderaten Aufbau der Öllagerbestände um 60 Tsd. Barrel erwarten.



In den vergangenen Monaten haben wir bereits mehrfach auf ein sehr robustes Ölnachfragewachstum sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr hingewiesen, so die Analysten der HSH Nordbank AG. Wie die Daten für das zweite Quartal zeigen würden, sei die Nachfrage nach Öl und raffinierten Produkten um durchschnittlich 2,25 Mio. Barrel/Tag YoY gewachsen - das zweithöchste Quartalswachstum seit 2010. Auch die ersten Zahlen für das 3. Quartal würden auf ein sehr robustes Nachfragewachstum von 1,66 Mio. Barrel/Tag hindeuten. Die Analysten der HSH Nordbank AG heben daher ihre 2017er Jahresdurchschnittsprognose für die globale Ölnachfrage auf nunmehr 1,7 Mio. Barrel/Tag YoY an.



Besonders bemerkenswert sei, wie breit das Wachstum gefächert scheine, sowohl aus geographischer Perspektive als auch bei der Zusammensetzung der Nachfrage. Regional sei das Ölnachfragewachstum im Vergleich zu den letzten Jahren in den westlichen Industrieländern am stärksten. So sei diese dort schneller als die gesamte Wirtschaftsaktivität gewachsen. Die regionalen Unterschiede seien dennoch enorm: Während in den entwickelten Volkswirtschaften die industrielle Nachfrage ausschlaggebend für das Wachstum sei, treibe in den aufstrebenden Volkswirtschaften der Konsum die Nachfrage nach Petroleumprodukten an. Insbesondere im Monat Juli sei die Benzinnachfrage in den aufstrebenden Volkswirtschaften um 7,4 YoY gegenüber 0,6% in den westlichen Volkswirtschaften gestiegen. Demgegenüber habe die Dieselnachfrage aus den Industrieländern gestanden, die mit 5% YoY (vs. 0,6% YoY in EM) besonders hervorgestochen habe.



Jedoch dürfte sich das Wachstum nach den starken Juni/Juli/August-Daten im September abgeschwächt haben. Die September-Daten würden auf einen stärkeren Rückgang schließen lassen als für Länder wie China, Indien, Südkorea und Mexiko prognostiziert. Die Schwäche im September sei verstärkt worden durch die negativen Auswirkungen der drei Hurrikans an der US-Golf- und Südostküste. Naturkatastrophen hätten typischerweise zwei verschiedene, meist gegenseitig ausgleichende, Effekte auf die gesamtwirtschaftliche Aktivität einer Volkswirtschaft: In der kurzen Frist würden diese negativ auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage wirken, gefolgt von einer Erholung mittel- bis langfristig auf das Vorkatastrophenniveau oder sogar darüber hinaus. Daher sind die Analysten der HSH Nordbank AG, trotz der Abnahme der Dynamik im September, in Zukunft weiter optimistisch für das weltweite Ölnachfragewachstum.



Während die allmähliche Verlagerung der Fundamentaldaten von einem kräftigen Lagerabbau hin zu einem moderaten Lageraufbau wie ein Preisdeckel wirken dürfte, glauben die Analysten der HSH Nordbank AG jedoch nicht, dass dies der Beginn großer Lageraufbauten ist. In der Tat, während das 3. Quartal so gut war wie es nur sein konnte, war die Dynamik beim Lagerabbau stärker als von uns erwartet, sodass eine nachlassende Dynamik beim Lagerabbau kein Beinbruch für die künftige Marktentwicklung darstellt, so die Analysten der HSH Nordbank AG.



Die Analysten würden daher ihre Prognose für den Brentölpreis für Ende dieses Jahres von 51 US-Dollar/Barrel auf 58 US-Dollar/Barrel anheben. Dieses Preisniveau würden sie nunmehr auch im 1. Quartal des kommenden Jahres erwarten. Im 2. Quartal würden sie mit einem leichten Rückgang auf 56 US-Dollar/Barrel rechnen. Wichtig hierbei anzumerken sei, dass die Terminkurve während dieser Zeit in einer nachhaltigen Backwardation handle. (Ausgabe vom 08.11.2017) (09.11.2017/ac/a/m)







