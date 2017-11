Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rohöl war jüngst so teuer wie seit über zwei Jahren nicht mehr, so die Analysten der DekaBank.



Tatsächlich enge sich der Ölmarkt etwas ein: Im bisherigen Jahresverlauf sei die weltweite Ölnachfrage (nach EIA-Angaben) um 1,2% gestiegen, während das Angebot um nur 0,4% ausgeweitet worden sei. Daraus resultiere ein anhaltender Abbau der OECD-Ölvorräte, wobei diese noch immer deutlich über dem 5-Jahresdurchschnitt lägen. Die OPEC-Mitglieder würden derweil ihre Bereitschaft signalisieren, als weitere preisstützende Maßnahme die Produktionskürzung über März 2018 hinaus zu verlängern. Die höheren Ölpreise kämen insbesondere den Schieferölproduzenten in den USA zugute. Es werde erwartet, dass die US-Ölförderung 2018 den Rekord aus dem Jahr 1970 von 9,6 Mio. Barrels im Jahresdurchschnitt brechen werde. So sei mittelfristig zu erwarten, dass der Ölpreis wieder in Richtung 55 US-Dollar sinken werde. (Ausgabe November/Dezember 2017) (07.11.2017/ac/a/m)