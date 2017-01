Hannover (www.aktiencheck.de) - Das bedeutendste Ereignis für die Rohölmärkte im Jahr 2016 war sicherlich die Übereinkunft der OPEC in Bezug auf Fördermengenbegrenzungen, so die Analysten der Nord LB.Insbesondere wenn neben den OPEC-Ländern auch Russland (Fördervolumen 10/2016: 11,3 Mio. Barrel pro Tag) an den vereinbarten Fördermengenbegrenzungen festhalte, könnte von einem erfolgreichen Wendemanöver gesprochen werden. Moskau habe eine Reduzierung um immerhin 300.000 Barrel pro Tag in Aussicht gestellt. Allerdings würden die Analysten diese Zusage noch nicht als gesichert betrachten und entsprechend Enttäuschungspotenzial sehen. Immerhin habe sich das globale Rohölüberangebot den Zahlen des U.S. Department of Energy zufolge zuletzt spürbar neutralisiert, was nicht zuletzt auch einer dynamischen Entwicklung auf der Nachfrageseite geschuldet sei.Allein aufgrund des psychologischen Moments der OPEC-Einigung sei in 2017 ein wesentlicher Fokus auf Meldungen aus dem Umfeld des Rohölkartells zu legen. Die nächste turnusmäßige Sitzung in Wien am 25. Mai sei hier als wichtiger Termin vorzumerken. Bis dahin würden vor allem Angaben zur Rohölproduktion (und hier insbesondere auch mit Blick auf Nordamerika sowie Russland) und den globalen Lagerbeständen nennenswerten Markteinfluss haben. Für 2017 würden die Analysten mit einer weiteren - wenn auch dezenten - Erholung rechnen und für das Jahresende einen Brentpreis von 62 US-Dollar je Barrel prognostizieren. (Ausgabe vom 04.01.2017) (06.01.2017/ac/a/m)