Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

19,225 EUR +0,50% (27.12.2016, 14:30)



Tradegate-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

19,246 EUR +0,75% (27.12.2016, 14:34)



ISIN Rocket Internet-Aktie:

DE000A12UKK6



WKN Rocket Internet-Aktie:

A12UKK



Ticker-Symbol Rocket Internet-Aktie:

RKET



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (27.12.2016/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Startup-Schmiede Rocket Internet AG (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) unter die Lupe.Es gibt Unternehmensnamen, die seien einfach nur schwierig. Rocket Internet sei so einer, denn was dynamisch aussehen solle, locke oft verquere Sprachbilder an und sei im Falle eines Misserfolges einfach nur schlecht. Über das Unternehmen und seine Raketenaktien hätten die Experten immer wieder geschrieben. Der negative Grundtenor der Vorstandswoche zum Unternehmen bleibe bestehen, da die Bewertungen schlicht immer noch zu hoch seien. Aktuell würden 3,1 Mrd. Euro für die Anteilsscheine bezahlt, von denen effektiv nur 17,3% im Streubesitz seien, den Rest würden Instis und die Gründer (38,1%) halten.Dass hinter Rocket Internet das Trio der Samwer-Brüder stehe, dürfte als bekannt vorauszusetzen sein. Dass die Samwers hier massiv Federn habe lassen müssen, liege auf der Hand, denn der Aktienkurs kenne seit dem IPO nur den Weg nach Süden, starke Zwischenbewegungen mal außer Acht gelassen. Stehe nun eine solche Zwischenbewegung nach oben wieder an? Sei es wieder soweit für Rocket?Ob es so kommt, wird die Zeit zeigen, doch sind die Aussichten für eine kleine Rally in Rocket gut, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 27.12.2016)Börsenplätze Rocket Internet-Aktie: