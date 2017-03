Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (03.03.2017/ac/a/nw)

Münster (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Startup-Schmiede Rocket Internet AG (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) unter die Lupe.Mehr als 10 Mio. Aktien habe der schwedische Großaktionär Kinnevik auf den Markt geworfen. Vor allem der vom Investor akzeptierte hohe Abschlag von 10% auf den vorherigen Schlusskurs von Rocket Internet hat die Anleger schockiert. Zudem sitze Kinnevik noch auf einem Paket in derselben Größenordnung, das ab Ende Mai ebenfalls verkauft werden könnte. Das könnte wie ein Deckel auf der Rocket Internet-Aktie wirken, zumal von dem Risikokapitalgeber bisher kein Statement zu einem längeren Engagement geliefert worden sei.Für Rocket Internet komme der Querschuss in einer brisanten Transformationsphase. Das Berliner Unternehmen versuche sich gerade, von einer Startup-Schmiede mit vielen Neugründungen zu einer Beteiligungsgesellschaft mit mehreren Schwerpunkten zu wandeln. Das Management habe erkannt, dass trotz eines nach wie vor sehr komfortablen Finanzpolsters nicht grenzenlos Cash verbrannt werden könne.Nichtsdestotrotz sei die Rocket Internet-Aktie damit aktuell sehr spekulativ und auch davon abhängig, ob das Klima für Börsengänge günstig bleibe, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.02.2017)