Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (26.05.2017/ac/a/nw)

Münster (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Startup-Schmiede Rocket Internet AG (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) unter die Lupe.Nach dem Absturz der Rocket Internet-Aktie hätten viele Beobachter das Berliner Unternehmen Ende März schon abgeschrieben und das Geschäftsmodell als gescheitert eingestuft. Seitdem erlebe die Beteiligungsgesellschaft an der Börse ein bemerkenswertes Comeback und der positive Newsflow sorge für Fantasie.Die Rocket Internet SE ernte langsam die Früchte der jahrelangen Aufbauarbeit. Stabile Börsen vorausgesetzt könnten die IPOs von Delivery Hero und HelloFresh durchaus ein Erfolg werden. In diesem Fall habe das Papier der Beteiligungsgesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit noch viel Luft nach oben. Die Kursziele der Analysten lägen jedenfalls größtenteils deutlich über dem aktuellen Aktienkurs. Ein Restrisiko bleibe das Verhalten des Großaktionärs Kinnevik, der ab Ende Mai die zweite Hälfte seines Aktienpakets verkaufen dürfe, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.05.2017)Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:21,525 EUR -1,71% (26.05.2017, 11:53)