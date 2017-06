Xetra-Aktienkurs Roche-Aktie:

235,95 EUR -4,30% (06.06.2017, 10:56)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

CHF 255,50 -3,86% (06.06.2017, 11:08)



ISIN Roche-Aktie:

CH0012032113



WKN Roche-Aktie:

851311



Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHO



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHHBF



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (06.06.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF).Roche habe detaillierte APHINTY-Daten am ASCO-Meeting 2017 veröffentlicht. Der Analyst sei der Ansicht, dass eine klinische Relevanz gegeben sei, aber nur für Hochrisikopatienten - d. h. Patienten mit nodalpositivem oder hormonrezeptornegativem Brustkrebs (HER2+). Diese Patienten würden ungefähr 65% bis 75% der Patienten ausmachen, die momentan mit Herceptin behandelt würden.Die Studie habe gezeigt, dass durch eine adjuvante Therapie mit der Kombination von Perjeta + Herceptin + Chemo das Risiko eines Brustkrebsrückfalls oder von Tod beim Menschen mit HER2+ Brustkrebs um 19% habe reduziert werden können im Vergleich zu Herceptin + Chemo; die Hazard Ratio (HR) habe 0,81 und der p-Wert 0,045 betragen. Bei Hochrisikopatienten habe die HR für nodalpositive Patienten 0,77 und für hormonrezeptornegative Patienten 0,76 betragen. Für Nichthochrisikopatienten seien die Ergebnisse statistisch bedeutend gewesen.APHINITY prüfe, ob Perjeta zur heutigen Standardbehandlung (Herceptin + Chemo) von Patienten mit HER2+ Brustkrebs angewandt werden könne. Damit könnte Roche sein HER2-Geschäft von einer Erosion durch Biosimilars schützen.Am ASCO-Meeting habe Roche ferner Daten von der Phase-III-ALEX-Studie präsentiert - positive Eckdaten seien bereits am 10. April 2017 veröffentlicht worden. Mit Alecensa habe sich die Gefahr reduziert, dass sich die Krankheit verschlimmere, oder das Todesrisiko um mehr als die Hälfte im Vergleich zu Crizotinib, wenn als Erstlinientherapie bei Patienten mit ALK+ NSCLC eingesetze. Die Hazard Ratio (HR) habe 0,47 und p<0,0001 betragen. Die Studie habe ebenfalls gezeigt, dass sich das Risiko, dass sich die Krankheit im zentralen Nervensystem verschlimmere, mit Alecensa um 84% reduziert habe (HR=0,16, p<0,0001).Während der Analyst nicht davon ausgegangen sei, dass Roche mit seinem Präparat für sämtliche adjuvant behandelten Patienten infrage käme, würden die APHINITY-Daten nun deutlicher als erwartet zeigen, dass sich wohl ausschließlich Hochrisikopatienten für eine Behandlung anböten. Der Analyst habe daher sein HER2-Modell entsprechend angepasst. Angesichts der aktuellen Preissensibilität habe er zudem das Erreichen der max. Marktdurchdringung um ein Jahr verschoben. Diese Anpassungen würden den Wert von HER2 um max. CHF 1,3 Mrd. senken und einen relativ flachen Entwicklungsverlauf erwarten lassen..Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Roche-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy", reduziert aber sein Kursziel von CHF 299 auf CHF 292. (Analyse vom 06.06.2017)Börsenplätze Roche-Aktie: