Hamburg (www.aktiencheck.de) - In Deutschland kletterte der ifo-Geschäftsklimaindex diesen Monat auf 114,6 Punkte und erzielte sein historisches Allzeithoch seit 1991, so Carsten Mumm, Analyst der DONNER & REUSCHEL AG.



Dabei seien von den Unternehmen sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen merklich nach oben korrigiert worden. Die Entwicklung des ifo-Index in Verbindung mit anderen wichtigen Konjunkturindikatoren deute auf ein Wirtschaftswachstum von 0,6 Prozent im zweiten Quartal hin. Getreu der Erwartung der DONNER & REUSCHEL AG stehe die außerordentliche Bewegung in Europa in direktem Zusammenhang mit dem starken US-Dollar. Mit einem EURO-Anstieg um fünf Prozent in den letzten Wochen beginne sich diese Grundlage jedoch so langsam abzuschwächen. Für Europa gelte es nun, den ökonomischen Rückenwind in schnelle und konsequente Reformen umzusetzen, damit die über Sondereffekte geschenkte Zeit optimal genutzt werden könne, um für etwaige Stimmungsverschlechterungen aus Übersee gewappnet zu sein. (30.05.2017/ac/a/m)





