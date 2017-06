Paris (www.aktiencheck.de) - So schnell kann es gehen. Noch im April lagen die konservativen Torys der britischen Premierministerin Theresa May in den Umfragen rund 20 Prozent vor der Labour-Partei mit ihrem Spitzenkandidaten Jeremy Corbyn, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Ihr Plan: Mit einem deutlichen Sieg bei den Wahlen hätte sie gestärkt in die Brexit-Verhandlungen eintreten können. Doch häufig komme es anders, zweitens als man denke. Von dem einst komfortablen Vorsprung der Torys sei nicht mehr viel übrig geblieben, einer Umfrage des britischen ORB-Instituts vom 28. Mai zufolge sei er auf sechs Prozentpunkte zusammengeschmolzen. May habe zuletzt nicht nur eine unglückliche Figur bei einem Fernsehduell mit Corbyn gemacht, sie habe auch eine Korrektur am eigenen innenpolitischen Programm vornehmen müssen.Der Markt könnte mit Corbyn als Premierminister offenbar ganz gut leben, habe der britische Leitindex FTSE 100 in den vergangenen Tagen doch leicht an Wert zugelegt. Zwar sei auch der Spitzenkandidat der Labour-Partei nicht unumstritten, allerdings zeige er sich in puncto Brexit-Verhandlungen kompromissbereiter als seine Konkurrentin. Eine Strategie, die wohl zahlreichen britischen Unternehmen zugute käme. May würde indes eher einen harten Brexit durchziehen als einem für Großbritannien schlechten Deal zustimmen. Welchen Kurs, die Bürger Großbritanniens favorisieren würden, werde sich am 8. Juni entscheiden. Bis dahin dürfte der FTSE 100 stark schwanken und für aktive Trader immer wieder attraktive Einstiegschancen bieten. (02.06.2017/ac/a/m)