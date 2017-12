London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (05.12.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) von 41 GBP auf 40 GBP.Im Rahmen eines Kapitalmarkttages habe der Konzern das Ziel bestätigt, dass durch zusätzliche Produktivitätssteigerungen im Zeitraum 2017e bis 2021e der freie Cashflow um 5 Mrd. USD (kumuliert) gesteigert werden solle. Dabei sei die Zielsetzung aber stark zukunftslastig (2017e: 0,3 Mrd. USD; 2018e: 0,6 Mrd. USD; 2021e: 1,5 Mrd. USD). Auch die langfristige Produktions-Guidance (CAGR 2015-2025e (in Kupferäquivalent): über 2%) sei bestätigt worden. Die erstmals vorgelegte Produktions-Guidance für 2018 impliziere (ggü. dem Ausblick für 2017) keine einheitliche Tendenz (Eisenerz (Pilbara): Stagnation/leichter Anstieg; Kupfer: deutlicher Anstieg; Aluminium, Aluminiumoxid, Bauxit: Stagnation; Kraftwerks- und Kokskohle: Rückgänge).Die Investitionsplanung habe Rio Tinto teilweise angepasst (u.a. 2017e: unter 4,5 (bisher: 5) Mrd. USD; 2018e: unverändert 5,5 Mrd. USD; 2019e: 6 (bisher: 5,5) Mrd. USD; 2020e: erstmals 6 Mrd. USD).Das Aktienrückkaufprogram für die Ltd.-Aktien (per Tenderverfahren) sei Mitte November abgeschlossen worden (11,8 Mio. Stück für 675 (ursprünglich: 560) Mio. USD). Die Aktienrückkaufprogramme für die plc-Aktien (3,33 Mrd. USD) seien noch nicht zur Hälfte (26,4 Mio. Stück für 1,20 Mrd. USD) ausgeschöpft.Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:40,265 EUR -1,33% (05.12.2017, 10:29)