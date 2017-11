Börsenplätze Ringmetall-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Ringmetall-Aktie:

3,949 EUR +1,65% (29.11.2017, 14:04)



Tradegate-Aktienkurs Ringmetall-Aktie:

3,95 EUR +3,32% (29.11.2017, 11:35)



ISIN Ringmetall-Aktie:

DE0006001902



WKN Ringmetall-Aktie:

600190



Ticker-Symbol Ringmetall-Aktie:

HP3



Kurzprofil Ringmetall AG:



Ringmetall (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) ist ein weltweit führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. In den Geschäftsbereichen Industrial Packaging ("Industrieverpackungen") und Industrial Handling ("Industriehandling") entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Produktlösungen für Anwendungen in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie der Logistikbranche. (29.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ringmetall-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3).Ringmetall habe am Montag die Zahlen für 9M 2017 vorgelegt und die Guidance bestätigt.Der Umsatz in Q3 sei mit 26,2 Mio. Euro (+8,4% yoy) höher ausgefallen als von Speck antizipiert (MONe: 25,1 Mio. Euro). Haupttreiber seien neben der sehr hohen Nachfrage in Deutschland und anderen europäischen Märkten sowie den USA auch die insgesamt gestiegenen Stahlpreise gewesen. Das Segment Industrial Packaging habe dabei in Q3 mit einem Umsatzplus von 14,4% auf 23,0 Mio. Euro (H1: +12,8%) ein anhaltend starkes Wachstum erzielt, das nach Erachten des Analysten auch durch den seit 1. August konsolidierten Spannringhersteller Latza positiv beeinflusst worden sei. Zudem habe das Spannringgeschäft im Wachstumsmarkt China eine positive Entwicklung verzeichnet und sollte im kommenden Jahr das Break-Even-Umsatzniveau (MONe: 2,5 Mio. Euro) erreichen. Im Geschäftsbereich Industrial Handling habe der Umsatzrückgang im Zuge der strategischen Neuausrichtung dagegen erwartungsgemäß angehalten (Q3: -23,8% auf 3,2 Mio. Euro).Das Konzern-EBITDA sei in Q3 mit 2,5 Mio. Euro (+8,3% yoy) hinter der Umsatzentwicklung und den Analystenerwartungen (MONe: 3,0 Mio. Euro) zurückgeblieben. Gründe hierfür seien die aufgrund des Stahlpreisanstiegs geringere Rohertragsmarge in Höhe von 49,8% (Q3/2016: 50,9%) sowie die unvorteilhafte Entwicklung wichtiger Fremdwährungen (z.B. US-Dollar, Türkische Lira, GBP). Im Segment Industrial Packaging habe das Q3-EBITDA mit 3,0 Mio. Euro daher unter Vorjahr gelegen (3,3 Mio. Euro), während Industrial Handling das Ergebnis auf 0,2 Mio. Euro verbessert habe (Vj.: 0,1 Mio. Euro). Das Konzern-EBT habe angesichts der gegenüber dem Vorjahr deutlich reduzierten Verschuldung überproportional zum Umsatz zugelegt (+20,3% auf 0,75 Mio. Euro).Ringmetall habe solide Zahlen vorgelegt, gegenwärtig fehle es angesichts des leichten Gegenwinds in H2 nach Erachten des Analysten aber an kursbelebenden Faktoren.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher die "halten"-Empfehlung für die Ringmetall-Aktie und das Kursziel von 4,20 Euro. (Analyse vom 29.11.2017)