SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:

CHF 77,00 0,00% (13.01.2017, 11:22)



ISIN Richemont-Aktie:

CH0210483332



WKN Richemont-Aktie:

A1W5CV



Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

RITN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFRHF



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (13.01.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF).Das Unternehmen habe in Q3 2016/17 eine besser als erwartete Umsatzentwicklung verzeichnet (3,09 Mrd. Euro). Währungsbereinigt (wb.) sei der Umsatz um 5% gestiegen. Ursächlich hierfür seien ein stärkeres Geschäft in der Region Asien-Pazifik sowie im Segment Schmuck. Für 2016/17 (31.03.) habe man erwartungsgemäß keinen konkreten Ausblick gegeben. Die Analystin habe ihre Prognosen für 2016/17 erhöht.Das Wertpapier habe mit einem deutlichen Kursanstieg auf die Zahlenbekanntgabe reagiert. Als erfreulich werte die Analystin die Umsatzerholung in Q3, insbesondere im wichtigen Segment Schmuck, womit der negative Trend des ersten Halbjahres beendet worden sei. Enttäuschend habe sich wieder das Segment Uhren entwickelt, das nach wie vor durch den Abbau von Lagerbeständen gezeichnet sein dürfte und damit auch das Gesamtjahresergebnis belasten werde.Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, stuft die Richemont-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten" ein. Das Kursziel sei von 72,00 auf 81,00 CHF erhöht worden. (Analyse vom 13.01.2017)Xetra-Aktienkurs Richemont-Aktie:71,43 EUR +0,18% (13.01.2017, 10:27)