ISIN Richemont-Aktie:

CH0210483332



WKN Richemont-Aktie:

A1W5CV



Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

RITN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFRHF



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (22.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Studie zur Schweizer Uhrenindustrie weiterhin zum Kauf der Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF).Die Schweizer Uhrenexporte seien im Januar um -6,2% zurückgegangen (E Rückgang im mittleren einstelligen Bereich), was auf ähnlichem Niveau wie im Dezember (-4,6%) gewesen sei und eine Verbesserung ggü. 2016 (-9,9%) darstelle. Hongkong habe mit -3,9% im Januar die stärkste Verbesserung ggü. 2016 (-25%). verzeichnet. Die USA und China seien positiv gewesen und hätten dadurch teilweise das schwache Ergebnis in Europa kompensiert. Weber erwarte im Februar ähnliche Zahlen wie im Januar. Im März dürfte erstmals ein positives Wachstum verzeichnet werden (Gesamtjahr 2017E +1%).Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Richemont-Aktie. Das Kursziel laute CHF 85. (Analyse vom 22.02.2017)Börse Stuttgart-Aktienkurs Richemont-Aktie:71,712 EUR -0,23% (22.02.2017, 10:03)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:76,40 CHF -0,07% (22.02.2017, 11:19)