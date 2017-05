SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:

81,85 CHF +0,31% (15.05.2017, 10:54)



ISIN Richemont-Aktie:

CH0210483332



WKN Richemont-Aktie:

A1W5CV



Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

RITN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFRHF



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (15.05.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF).Schmuck mit +7% im Geschäftsjahr 2016/17, aber +16% in H2; Uhren -15% mit -3% in H2; Lederwaren mit einem Schub: Bezüglich Produktkategorien mache der Bereich Schmuck nun 39% aus (Vorjahr 35%) und komme dem Bereich Uhren mit 41% somit näher (Vorjahr 46%). Der Bereich Schmuck habe im Geschäftsjahr 2016/17 einen Wachstum von +7% und in H2 von +16% erreicht. Der Bereich Uhren sei um -15% (ohne Rückkäufe -10%) und in H2 um -3% rückläufig gewesen. Der Bereich Lederwaren (7% des Umsatzes) habe ein solides Wachstum im Geschäftsjahr 2016/17 von +12% erreicht (H2 +14%, H1 +9%) und werde stärker im Fokus stehen, insbesondere bei Cartier.Die Anzahl Läden sei um -4,3% auf 1.828 gesunken, wovon 1.117 (-3,3%) intern und 711 (-6,0%) in Läden erfolgt seien. Das Cartier-Netzwerk sei unverändert bei 283 geblieben und VCA sei um +5% auf 124 gestiegen, aber Dunhill sei um -48% auf 99 Läden gesunken - Rupert glaube, dass diese Marke nun gefestigt sei. Der Retailbereich mache 60% des Gruppenumsatzes aus mit einem Umsatzwachstum von +4%, aber +14% in H2 bzw. +17% in Q4; der Großhandel sei im Geschäftsjahr 2016/17 um -14%, in H2 um -5%, aber in Q4 immer noch -9% gesunken. Im Geschäftsjahr 2017/18 würden nur 20 neue Läden hinzugefügt.Der Kursrückgang (-5%) am Freitag spiegele die Reaktion auf das unerwartet schwache Umsatzwachstum in Q4 wider. Schaue man sich jedoch den Umsatz bei Jewellery Maisons (+10% in Q4) und Retail (+17% in Q4) an, so zeige sich, dass Richemont durchaus ein starkes Quartal gehabt habe, allerdings mit weiterhin negativen Einflüssen aus dem Uhrensegment.Börsenplätze Richemont-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Richemont-Aktie:74,785 EUR -0,02% (15.05.2017, 10:56)