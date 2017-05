ISIN Renault-Aktie:

FR0000131906



WKN Renault-Aktie:

893113



Ticker Symbol Renault-Aktie:

RNL



Euronext - Paris Ticker Symbol Renault-Aktie:

RNO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Renault-Aktie:

RNSDF



Kurzprofil Renault S.A.:



Der Automobilproduzent Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) entwickelt und vermarktet PKW und Leichtlastkraftwagen. Renault umfasst die drei Marken Renault, Dacia und Samsung. Zudem ist Renault an Nissan und dem russischen Autoproduzenten AvtoVAZ beteiligt. Zu den bekannten Produktlinien von Renault zählen der Clio, Languna, Twingo sowie der Kangoo. (25.05.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Renault-Aktienanalyse von Aktienanalyst Max Warburton von Bernstein Research:Max Warburton, Aktienanalyst von Bernstein Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie des französischen Autobauers Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) und erhöht sein Kursziel.Das Wertpapier habe sich zwar seit Jahresbeginn unterdurchschnittlich entwickelt, jedoch das sollte sich ändern, so der Analyst. Das Absatzwachstum des Konzerns sei 2017 bisher beeindruckend stark gewesen und in Europa habe er Marktanteile hinzugewonnen. Außerdem habe sich der Produktmix verbessert.Max Warburton, Aktienanalyst von Bernstein Research, hat die Renault-Aktie von "underperform" auf "market-perform" heraufgestuft und das Kursziel von 75,00 auf 90,00 Euro erhöht. (Analyse vom 25.05.2017)Xetra-Aktienkurs Renault-Aktie:85,69 EUR +0,28% (25.05.2017, 11:06)Euronext Paris-Aktienkurs Renault-Aktie:85,40 EUR -0,32% (25.05.2017, 10:26)