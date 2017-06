Verschiedene Möglichkeiten für Recycling



Mobilfunkanbieter und kommunale Recyclinghöfe nehmen Altgeräte ebenfalls kostenlos an. In manchen Städten gibt es weitere, einfache Lösungen. Beispielsweise können in Leipzig Elektrokleingeräte einfach in die gelbe Tonne geworfen werden. Oder Leverkusen: Die Stadt setzt seit 2013 auf Container. Darin lassen sich alte Notebooks, defekte Bügeleisen und ausgediente elektrische Zahnbürsten einfach entsorgen. Den gesammelten Schrott verkaufen die Anlagenbetriebe zur Verwertung und Entsorgung von Schrott (AVEA) an Recyclingfirmen.



Die Stiftung Elektro-Altgeräte-Register (EAR) registriert bundesweit die Übergabestellen und organisiert die Behälterlogistik. Für die Wiederaufarbeitung sind die Hersteller verantwortlich, die wiederum Verträge mit Entsorgungsfirmen geschlossen haben.



Deutschland liegt bei Quoten über Vorgaben



In Deutschland gilt, dass sich Hersteller von Elektronik- und Elektrogeräten bei der Stiftung EAR registrieren lassen müssen. Wer sich nicht registriert, darf keine Neugeräte in Deutschland verkaufen.



"Der durchschnittliche Anteil verwerteter Altgeräte liegt mit einer Recyclingquote von 84 Prozent und einer Verwertungsquote von 96 Prozent weit über den europäischen Vorgaben von 65 beziehungsweise 76 Prozent", sagte Hendricks.



Die EU-Staaten hatten sich 2003 im Zuge der sogenannten WEEE-Richtlinie darauf verständigt, die Verwertung von Elektroschrott europaweit zu vereinheitlichen. Bis 2019 sollen mindestens 65 Prozent des anfallenden Elektromülls erfasst und wiederverwertet werden.



Illegalen Schrottexport verhindern



Jährlich finden mehrere hunderttausend Tonnen Elektroschrott illegal ihren Weg nach Afrika. Häufig geht der Schrott in ärmere Länder, wo die Elektrogeräte meist auf gefährlichen Deponien landen. Um an das wertvolle Kupfer zu kommen, verbrennen dortige Schrottsammler - häufig Kinder - die Elektrokabel auf Müllhalden. Eine Gefahr für Leben und Umwelt.



Dem schiebt das Elektro- und Elektronikgerätegesetz einen Riegel vor. Es stärkt den Zoll dabei, den illegalen Transfer von Altgeräten zu unterbinden. Deutschland reduziere damit seine Verantwortung für Gefahren, die im Zusammenhang mit der Entsorgung von Elektroschrott in Entwicklungsländern entstehen könnten, so Hendricks. (01.06.2017/ac/a/m)

