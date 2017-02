Tradegate-Aktienkurs Randgold Resources-Aktie::

Kurzprofil Randgold Resources Ltd.:



Randgold Resources Ltd. (ISIN: GB00B01C3S32, WKN: A0B5ZS, Ticker-Symbol: RGR1, NASDAQ-Symbol: GOLD) ist ein Jersey beheimatetes Unternehmen, welches sich auf die Exploration und Entwicklung von Goldvorkommen in Afrika südlich der Sahara spezialisiert hat. Die Aktivitäten betreffen vor allem Mali, die Elfenbeinküste, den Senegal und den Kongo.

(08.02.2017/ac/a/a)

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Randgold Resources-Aktienanalyse von Analyst Nick Hatch von Canaccord Genuity:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Nick Hatch, Aktienanalyst vom Investmenthaus Canaccord Genuity, die Aktien von Randgold Resources Ltd. (ISIN: GB00B01C3S32, WKN: A0B5ZS, Ticker-Symbol: RGR1, NASDAQ-Symbol: GOLD) weiterhin zu halten.Randgold Resources Inc. habe im Hinblick auf das in Aussicht gestellte starke vierte Quartal geliefert. Das in 2016 produzierte Goldvolumen habe sich im Rahmen der Planungen bewegt. Positiv hervorgestochen habe die Goldproduktion beim Loulo-Gounkoto Komplex.Besonders erfreulich sei auch die Erhöhung der Dividende, die größer ausgefallen sei als angenommen. Die Produktions- und Kostenplanungen für 2017 seien im Vergleich zu den 2016er Niveaus praktisch unverändert.Die Analysten von Canaccord Genuity sehen im Goldsektor gegenüber der Randgold Resources-Aktie Anlagealternativen mit besseren Renditechancen.Börsenplätze Randgold Resources-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Randgold Resources-Aktie::86,83 Euro +2,10% (08.02.2017, 13:30)