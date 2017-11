Börsenplätze R. STAHL-Aktie:



Die R. STAHL AG (ISIN: DE000A1PHBB5, WKN: A1PHBB, Ticker-Symbol: RSL2) ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die Öl- & Gasindustrie, die chemische und pharmazeutische Industrie sowie Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. (15.11.2017/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - R. STAHL-Aktienanalyse von Aktienanalyst Harald Rehmet von der Landesbank Baden-Württemberg:Harald Rehmet, Aktienanalyst der Landesbank Baden-Württemberg, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der R. STAHL AG (ISIN: DE000A1PHBB5, WKN: A1PHBB, Ticker-Symbol: RSL2) und senkt sein Kursziel.Das Plus beim Auftragseingang in Q3 von 7,3% auf 70,1 Mio. EUR (9M: +3,2% auf 222 Mio. EUR) sei von der schwachen Vorjahresbasis begünstigt worden. Projektaufträge für eine Flüssiggasanlage in Russland und eine Ölförderanlage in Kasachstan hätten in der Zentralregion (Europa + Afrika) für einen Zuwachs von 20% gesorgt, während die Überseeregionen stagniert hätten. Ein geringeres Projektgeschäft habe in Deutschland zum schwächsten Quartalswert seit Jahren geführt, wobei H1 noch besonders stark gewesen sei (9M. +18%).Kundenseitige Verzögerungen hätten eine Umsatzverbesserung verhindert, sodass das Minus zum Vorjahr weiterhin bei -7% verharrt habe. Das negative EBIT habe sich von -7,3 Mio. EUR zum Halbjahr auf -8,5 Mio. EUR per 30.09. (9M/16: +6,7 Mio. EUR) ausgeweitet. Darin seien Sondereinflüsse im Umfang von 3,2 Mio. EUR mit Schwerpunkt Restrukturierung (1,8 Mio. EUR) enthalten. Hier sei i.W. die Zahl der Mitarbeiter in den USA an die Marktschwäche angepasst worden. Dank des rückläufigen Working Capitals habe der Free Cashflow von -2,6 auf +8,0 Mio. EUR verbessert werden können.Der anhaltend hohe Preisdruck dürfte die Rückkehr zu einem auskömmlichen Margenniveau weiterhin verzögern. Risiken: Signifikante Ölpreiserholung, weitere Zukäufe der Großaktionäre und eine deutlich kräftigere Gewinnerholung als antizipiert.Obwohl sich der Aktienkurs von der Ertragsentwicklung abgekoppelt hat, bestätigt Harald Rehmet, Aktienanalyst der Landesbank Baden-Württemberg, sein "verkaufen"-Rating für die R. STAHL-Aktie. Das DCF-basierte Kursziel senke er von 27,00 EUR auf 25,00 EUR. (Analyse vom 15.11.2017)