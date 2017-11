ISIN RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

DE0007042301



WKN RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

704230



Ticker-Symbol RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

RHK



Eurex Optionskürzel RHÖN-KLINIKUM-Aktienoption:

RHKG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

RHKJF



Kurzprofil RHÖN-KLINIKUM AG:



Die RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. An fünf Standorten mit insgesamt etwa 5.400 Betten bietet die RHÖN-KLINIKUM AG Spitzenmedizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. Die Top 5 der Behandlungsschwerpunkte sind die Herz- und Gefäßmedizin, die Neuromedizin, die Onkologie, Lungenerkrankungen sowie orthopädische und Unfallchirurgie. Insgesamt arbeiten über 16.000 Mitarbeiter für die RHÖN-KLINIKUM AG. Ihre Standorte: Zentralklinik Bad Berka, Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist Partner des Kliniknetzwerks "Wir für Gesundheit". (13.11.2017/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RHÖN-KLINIKUM-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Klinikbetreibers RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF).Die Q3-Zahlen seien alles in allem ohne größere Überraschungen geblieben und ergebnisseitig etwas besser ausgefallen als erwartet. Der Ausblick für 2017 sei bestätigt worden (u.a. EBITDA: 85 bis 105 Mio. Euro). Das obere Ende der Spanne impliziere einen positiven Beitrag aus der Einigung zur Trennungsrechnung am Uniklinikum Gießen-Marburg, mit der das Unternehmen in Q4 rechne. Im Fokus sollten ferner vor allem die künftigen Vorgehensweisen und Strategien der Großaktionäre stehen. Sowohl B. Braun als auch Asklepios hätten ihr Interesse untermauert und ihre Anteile ausgebaut. Mit einer Sperrminorität (25%) würden sich die Parteien offenbar eine Einflussmöglichkeit bei wichtigen Entscheidungen erhalten wollen. Auch ein Übernahmeszenario sei mittelfristig denkbar. Der Analyst habe seine Prognosen erhöht (u.a. EPS 2017e: 0,51 (alt: 0,48) Euro; EPS 2018e: 0,80 (alt: 0,76) Euro).Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die RHÖN-KLINIKUM-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel sei von 28,00 auf 32,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 13.11.2017)Xetra-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:30,24 EUR -0,13% (13.11.2017, 09:56)Tradegate-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:30,211 EUR -0,29% (13.11.2017, 09:41)