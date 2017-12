ISIN RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

DE0007042301



WKN RHÖN-KLINIKUM-Aktie: 704230

704230



Ticker-Symbol RHÖN-KLINIKUM-Aktie: RHK

RHK



Eurex Optionskürzel RHÖN-KLINIKUM-Aktienoption: RHKG

RHKG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RHÖN-KLINIKUM-Aktie: RHKJF

RHKJF



Kurzprofil RHÖN-KLINIKUM AG:



Die RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. An fünf Standorten mit insgesamt etwa 5.400 Betten bietet die RHÖN-KLINIKUM AG Spitzenmedizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. Die Top 5 der Behandlungsschwerpunkte sind die Herz- und Gefäßmedizin, die Neuromedizin, die Onkologie, Lungenerkrankungen sowie orthopädische und Unfallchirurgie. Insgesamt arbeiten über 16.000 Mitarbeiter für die RHÖN-KLINIKUM AG. Ihre Standorte: Zentralklinik Bad Berka, Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist Partner des Kliniknetzwerks "Wir für Gesundheit". (01.12.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RHÖN-KLINIKUM-Aktienanalyse von Analyst Yi-Dan Wang von der Deutschen Bank:Yi-Dan Wang, Analyst der Deutschen Bank, hält in einer aktuellen Branchenstudie an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Klinikbetreibers RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) fest.Der fränkische Klinikbetreiber sei zwar gut als Nummer 4 im Markt positioniert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Doch wegen der hohen Abhängigkeit vom Universitätsklinikum UKGM und der unsicheren Höhe der Sonderposten sei die Stichhaltigkeit seiner eigenen Prognosen nur begrenzt. Die RHÖN-KLINIKUM-Aktie sei allerdings ohnehin von der Entwicklung der Fundamentaldaten abgekoppelt und durch die häufigen Zukäufe der Großaktionäre gestützt, deren Absichten immer noch unklar seien.Yi-Dan Wang, Analyst der Deutschen Bank, hat in einer aktuellen Branchenstudie das "hold"-Votum für die RHÖN-KLINIKUM-Aktie mit einem Kursziel von 22 Euro bestätigt. (Analyse vom 01.12.2017)Xetra-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:29,29 EUR +0,19% (01.12.2017, 15:08)Tradegate-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:29,216 EUR -0,16% (01.12.2017, 14:54)