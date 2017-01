ISIN RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

DE0007042301



WKN RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

704230



Ticker-Symbol RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

RHK



Eurex Optionskürzel RHÖN-KLINIKUM-Aktienoption:

RHKG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

RHKJF



Kurzprofil RHÖN-KLINIKUM AG:



Die RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. An fünf Standorten mit insgesamt etwa 5.400 Betten bietet die RHÖN-KLINIKUM AG Spitzenmedizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. Die Top 5 der Behandlungsschwerpunkte sind die Herz- und Gefäßmedizin, die Neuromedizin, die Onkologie, Lungenerkrankungen sowie orthopädische und Unfallchirurgie. Insgesamt arbeiten über 16.000 Mitarbeiter für die RHÖN-KLINIKUM AG. Ihre Standorte: Zentralklinik Bad Berka, Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist Partner des Kliniknetzwerks "Wir für Gesundheit". (31.01.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RHÖN-KLINIKUM-Aktienanalyse von Analyst Falko Friedrichs von der Deutschen Bank:Falko Friedrichs, Analyst der Deutschen Bank, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse vor Q4-Zahlen das Kursziel für die Aktie des Klinikbetreibers RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) von 26 auf 22 Euro.Er rechne mit durchwachsenen Kennziffern des fränkischen Unternehmens, die aber immer noch im Rahmen der 2016er-Ziele liegen sollten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Ausblick dürfte nur vage ausfallen. Friedrichs habe seine Schätzungen an die jüngst von der RHÖN-KLINIKUM AG angekündigten Ergebnisbelastungen angepasst. Die RHÖN-KLINIKUM-Aktie sei hoch bewertet.Falko Friedrichs, Analyst der Deutschen Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die RHÖN-KLINIKUM-Aktie bestätigt und das Kursziel von 26 auf 22 Euro reduziert. (Analyse vom 31.01.2017)Xetra-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:25,425 EUR -0,99% (31.01.2017, 11:57)Tradegate-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:25,409 EUR -1,01% (31.01.2017, 11:37)